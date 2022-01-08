COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

曾敗光41億家產宣布破產　58歲尼可拉斯凱吉再度當爸

▲尼可拉斯凱吉揮霍無度，導致他最後只能宣布破產。（圖／美聯社 ）
▲尼可拉斯凱吉揮霍無度，導致他最後只能宣布破產。（圖／美聯社 ）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-01-08 12:00:00

昨（7）日剛度過58歲生日的好萊塢明星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）第三度當爸，外媒報導他讓小30歲的日籍嫩妻芝田璃子（Riko Shibata）成功懷孕。這對父女戀進度超前，2人是尼可拉斯凱吉2020年在日本拍攝電影《鬼域囚徒》時透過友人認識，交往半年後，尼可拉斯凱吉透過視訊求婚，並將婚戒快遞到日本，如今結婚不到1年，芝田璃子就即將升格當新手媽媽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲尼可拉斯凱吉（右）和第5任妻子芝田璃子即將迎接2人的第一個小孩。（圖／翻攝時人IG）
▲尼可拉斯凱吉（右）和第5任妻子芝田璃子即將迎接2人的第一個小孩。（圖／翻攝people IG）
尼可拉斯凱吉的公關向《時人》（People）雜誌證實懷孕消息，但並未透露預產期以及小孩性別。這也是尼可拉斯凱吉繼31歲與16歲的兒子後，第三度升格當爸爸。但由於同為演員的長子衛斯頓凱吉（Weston Cage）已經有4個小孩，尼可拉斯凱吉的嫩妻不但比兒子年輕，即將迎接的新生命更是比孫子、孫女還要小。

▲尼可拉斯凱吉花錢超誇張。（圖╱劇照，2018.01.22）
▲尼可拉斯凱吉婚姻史相當豐富。（圖╱資料照）
尼可拉斯凱吉曾有過4段婚姻，第一任妻子是以《年少時代》獲頒奧斯卡最佳女配角的派翠西亞艾奎特、第2任是貓王的女兒麗莎瑪麗普里斯萊、第3任是韓籍服務生愛麗絲基姆，以及和日裔化妝師小池惠理香僅維持4天的短命婚姻。雖然尼可拉斯凱吉已經宣告破產，41億新台幣的片酬被他揮霍光光，還被冠上「爛片王」的頭銜，但感情之路依舊相當精彩。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀