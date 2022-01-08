曾敗光41億家產宣布破產 58歲尼可拉斯凱吉再度當爸
昨（7）日剛度過58歲生日的好萊塢明星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）第三度當爸，外媒報導他讓小30歲的日籍嫩妻芝田璃子（Riko Shibata）成功懷孕。這對父女戀進度超前，2人是尼可拉斯凱吉2020年在日本拍攝電影《鬼域囚徒》時透過友人認識，交往半年後，尼可拉斯凱吉透過視訊求婚，並將婚戒快遞到日本，如今結婚不到1年，芝田璃子就即將升格當新手媽媽。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-08 12:00:00
尼可拉斯凱吉的公關向《時人》（People）雜誌證實懷孕消息，但並未透露預產期以及小孩性別。這也是尼可拉斯凱吉繼31歲與16歲的兒子後，第三度升格當爸爸。但由於同為演員的長子衛斯頓凱吉（Weston Cage）已經有4個小孩，尼可拉斯凱吉的嫩妻不但比兒子年輕，即將迎接的新生命更是比孫子、孫女還要小。
尼可拉斯凱吉曾有過4段婚姻，第一任妻子是以《年少時代》獲頒奧斯卡最佳女配角的派翠西亞艾奎特、第2任是貓王的女兒麗莎瑪麗普里斯萊、第3任是韓籍服務生愛麗絲基姆，以及和日裔化妝師小池惠理香僅維持4天的短命婚姻。雖然尼可拉斯凱吉已經宣告破產，41億新台幣的片酬被他揮霍光光，還被冠上「爛片王」的頭銜，但感情之路依舊相當精彩。