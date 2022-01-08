NBA／年度MVP候選人對決！字母哥更勝KD 籃網危險了
本季年度MVP候選人大對決！公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo轟下31分對尬籃網Kevin Durant的29分，不過公鹿隊友火力支援，終場公鹿以121:109擊敗籃網，兩隊勝率相差甚小，籃網東區第2位置危險了。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-08 11:52:44
聯盟今日公布最新一期官方年度MVP排行榜，Antetokounmpo續佔榜首，KD緊追在後，今日兩人正面對決，前者傷癒復出，上場27分鐘高效拿下31分9助攻7籃板，KD則奮戰37分鐘得到29分7助攻9籃板。
照效率來看Antetokounmpo略勝一籌，加上公鹿隊友5人得分上雙，Bobby Portis挹注25分12籃板，二當家Khris Middleton也有20分5助攻6籃板，在第三節打完就領先18分了，無意外大勝，結束2連敗，以26勝15負，63.4%勝率排在東區第3。
籃網則以64.9%勝率稍微贏過公鹿保持在第2，此役籃網全隊僅4人得分破雙位數，除了KD外，James Harden貢獻16分7助攻9籃板，Kyrie Irving則因主場無法出賽缺席。