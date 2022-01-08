王力宏被蕾神之槌重傷　過來人心疼他「演得很辛苦」

王力宏去年年底離婚，被李靚蕾的「蕾神之槌」毀滅爆料後形象受挫，周圍好友徐若瑄、陳建州（黑人）也捲入風波，最後決定暫離演藝圈，好好照顧身邊家人。對此，多前也爆出離婚、婚變風波的苦苓，對於王力宏私下荒淫卻隱瞞事實的行為相當有感，近來就在節目《震震有詞》上，試著以同理心角度替對方發聲，認為這次出軌醜聞，或許對王力宏來說是一種解脫。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-08 13:04:38
王力宏曾在演唱會上鬆口自己並非大家所想的如此光明、優質，硬碟裡也藏有許多見不得人的東西，由於被塑造成優質歌手，苦苓認為王力宏可能演得很辛苦，說不定這件事能讓他放下重擔，並建議對方離開演藝圈後，仍可以繼續創作歌曲再重新出發，同時以過來人的身分給予鼓勵：「他音樂還是好的，就像我覺得我還是可以寫書，若從這角度去看，我們就不能講他沒有機會（復出）。」
事實上，苦苓前陣子曾在節目《新聞挖挖哇》表揚李靚蕾的5000字發文，笑說應該列入國文的基本教材，認為對方厲害的地方在於說出許多女性的心聲：「她（李靚蕾）把家庭主婦、女人通通拉到自己這邊，大家犧牲時間、才華，結果最後連要點錢，還要很不好意思去伸手。」認為李靚蕾哭訴女性經濟無法獨立自主的方式，成功吸引眾人共鳴。