顏清標是否抱病站台？顏寬恒列出超龐大晚會嘉賓陣容

中二立委補選候選人顏寬恒，今（8日）晚上將在沙鹿保安宮舉行「人民之夜」造勢大會，上午他車隊掃街時被問到，父親顏清標是否會抱病為他站台？神祕嘉賓是誰？只說「我們不會孤零零，會有很多鄉親陪伴、好朋友要來鼓勵我們，都是我們的晚會嘉賓。」
記者顏幸如/台中報導
2022-01-08 12:25:26
中二選區立委補選的選前之夜，藍綠雙方都回守大本營，民進黨林靜儀在烏日區日出停車場的「溫柔堅定挺靜儀」晚會，有正副總統蔡英文、賴清德先後站台。國民黨顏寬恒在沙鹿區保安宮的「人民之夜」，相對顯得孤零零，國民黨主席朱立倫已確定不出席、前主席馬英九則說，顏寬恒如果邀他，他就會去。
由於顏家以往選舉，都會出現全家一起上台感謝鄉親支持的畫面，外界傳聞，抱病住院的顏清標將在最後一刻現身，台中市長盧秀燕亦有可能是神祕嘉賓。顏寬恒上午在烏日掃街時被媒體追問，只回答「我們不會孤零零，會有很多鄉親陪伴、好朋友要來鼓勵我們，都是我們的晚會嘉賓。」
根據顏寬恒陣營公佈的晚會流程，顏寬恒今晚6時將在數百鄉親陪同下，從沙鹿競選總部徒步1.5小時，走到5公里外的保安宮造勢晚會「人民之夜」現場。活動由皇娣樂團、消波塊樂團負責熱場，接著由台南市議員謝龍介開場，昔日立院同事許淑華、高金素梅、楊瓊櫻、江啟臣陸續為他站台，最後是顏寬恒與妹妹顏莉敏帶動晚會的最高潮。