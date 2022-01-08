COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

苓雅警擴大臨檢　槓上開花破公共危險案查獲逾百毒咖啡包

▲苓雅警今天凌晨執行擴大臨檢暨酒駕勤務，槓上開花破公共危險案查獲逾百毒咖啡包。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲苓雅警今天凌晨執行擴大臨檢暨酒駕勤務，槓上開花破公共危險案查獲逾百毒咖啡包。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-08 13:05:59

高市警局苓雅分局於今(8)日執行擴大臨檢執行酒駕勤務時分別於轄區內查獲多起駕車持有毒品案，苓雅分局訊後分別依公共危險及違反毒品危害防制條例案移送高雄地檢署偵辦。苓雅分局分局長梁東山表示，酒駕屢屢造成家庭破碎的天倫悲劇，毒害則是戕害社會及民眾身心健康，兩者皆為警方重點打擊的犯罪行為，呼籲民眾切勿以身試法，挑戰警方執法決心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高市警局苓雅分局於今天執行擴大臨檢執行酒駕勤務時分別於轄區內查獲多起駕車持有毒品案，當場查獲逾百包毒咖啡包、神仙水等毒品。（圖／記者郭凱杰攝）
▲高市警局苓雅分局於今天執行擴大臨檢執行酒駕勤務時分別於轄區內查獲多起駕車持有毒品案，當場查獲逾百包毒咖啡包、神仙水等毒品。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高雄市政府警察局局長黃明昭通令各分局持續舉行取締酒駕及交通大執法苓雅分局於722時至82時執行署辦取締酒駕結合擴大臨檢專案勤務，除針對轄內易滋事處所進行臨檢外，另於各重要路口實施取締酒駕勤務，於轄內高發酒駕時段及路段後，規劃取締酒後駕車專案勤務，以杜絕酒駕事件及有效取締交通違規案件。

▲偵查隊長陳仁正表示，這次勤務由分局長梁東山帶隊，並結合分局各單位警力編組，查獲多起駕車持毒案當場查獲逾百毒咖啡包。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲偵查隊長陳仁正表示，這次勤務由分局長梁東山帶隊，並結合分局各單位警力編組，查獲多起駕車持毒案當場查獲逾百毒咖啡包。（圖／記者郭凱杰翻攝）
偵查隊長陳仁正表示這次勤務由分局長梁東山帶隊，並結合分局各單位警力編組，於各路檢點均有查獲績效，分別於今天044分在苓雅區中正一路與正言路口查獲傅姓民眾涉嫌公共危險案1件；120分在苓雅區中正一路249號前查獲林姓民眾駕車持有毒品咖啡包3包（毛重8.6克）、神仙水1罐（毛重5克）；125分在苓雅區中正一路地下道出口前查獲李姓民眾駕車持有愷他命3包（毛重45克）、毒品咖啡包144包（毛重486克）及同車乘客莊姓民眾持有愷他命1包（毛重1.24克），訊後分別依公共危險及違反毒品危害防制條例案移送高雄地檢署偵辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀