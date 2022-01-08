苓雅警擴大臨檢　槓上開花破公共危險案查獲逾百毒咖啡包

高市警局苓雅分局於今 (8) 日執行擴大臨檢執行酒駕勤務時分別於轄區內查獲多起駕車持有毒品案，苓雅分局訊後分別依公共危險及違反毒品危害防制條例案移送高雄地檢署偵辦。苓雅分局分局長梁東山表示，酒駕屢屢造成家庭破碎的天倫悲劇，毒害則是戕害社會及民眾身心健康，兩者皆為警方重點打擊的犯罪行為，呼籲民眾切勿以身試法，挑戰警方執法決心。

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▲高市警局苓雅分局於今天執行擴大臨檢執行酒駕勤務時分別於轄區內查獲多起駕車持有毒品案，當場查獲逾百包毒咖啡包、神仙水等毒品。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市政府警察局局長黃明昭通令各分局持續舉行取締酒駕及交通大執法 ， 苓雅分局於 7 日 22 時至 8 日 2 時執行署辦取締酒駕結合擴大臨檢專案勤務，除針對轄內易滋事處所進行臨檢外，另於各重要路口實施取締酒駕勤務，於轄內高發酒駕時段及路段後，規劃取締酒後駕車專案勤務，以杜絕酒駕事件及有效取締交通違規案件。

▲偵查隊長陳仁正表示，這次勤務由分局長梁東山帶隊，並結合分局各單位警力編組，查獲多起駕車持毒案當場查獲逾百毒咖啡包。（圖／記者郭凱杰翻攝）