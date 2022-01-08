屬「虎」小確幸！六福村全年半價優待、義大春節僅199元
生肖屬虎在傳統的觀念裡，有很多民俗禁忌，不僅常常成為喜事邊緣人，還要避開很多的場所等，為了迎接2022年金虎年到，業者開始推出虎年好康，要為這些屬虎的民眾獻上小確幸優惠活動，六福村表示，凡是生肖屬虎的民眾，直接全年半價優惠，義大遊樂世界也針對生肖屬虎的民眾，推出新春期間的票價優惠，在初一至初五期間入園，票價下殺到只要199元。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-08 14:14:37
六福村主題遊樂園推出慶祝虎年活動，即日起到12月31日一整年，凡是生肖屬虎的民眾或當日壽星，現場購票即享半價優惠(原價999元)，而且迎接虎年到來，六福村園區裡極受歡迎的動物明星-白老虎，也舉辦喬遷之喜換新家！六福村行銷經理黃淑芳表示：「園區保育員經過細心規劃為白老虎換新家，從原本欄舍空間轉移到戶外展區，不僅讓白老虎的活動空間更大，充滿樹林的環境，也更加符合老虎原有的棲息環境。」
原本居住在園區非洲部落-蒸汽火車站前的白老虎，目前已經搬遷至猛獸區居住，珍貴稀有的白老虎，因為擁有一身雪白毛髮常被誤認為是白化症，民眾想要了解更多白老虎的秘密，可以搭乘園區猛獸巴士或猛獸籠車，就可以近距離觀賞。另外，除了虎年及壽星優惠之外，因應消防節及藥師節，符合相關職業資格者，1月31日前皆可享現場購票優惠價390元(原價999元)。
而南台灣的義大遊樂世界，不僅春節期間照常開放，2月1日至5日（初一至初五期間），凡生肖屬虎者入園，就可享有票價199元的優惠，初二至初四期間，樂園更延長營業時間到晚間7點，義大皇家酒店也推出了一系列的應景活動，包含大年初一祥獅獻瑞迎春，初二至初四財神爺抽紅包、公益擲筊、懷舊彈珠檯、麻將賓果、街頭藝人秀及夜間星空電影院等應景活動，讓入住的客人們享受濃濃的節慶氛圍。
▲初一至初五期間，凡生肖屬虎者入園義大世界，就可享有票價199元的優惠。（圖／業者提供）