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4招打造虎年「吸金宅」！客廳、臥室家具這樣放擺脫衰運

▲藉由家具、家飾品的重組配置，打造最舒適的機能客廳，與溫馨輕鬆的睡眠空間，既能提升生活品質，又可塑造家運亨通的「吸金宅」。（圖／業者提供）
▲藉由家具、家飾品的重組配置，打造最舒適的機能客廳，與溫馨輕鬆的睡眠空間，既能提升生活品質，又可塑造家運亨通的「吸金宅」。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-31 09:45:00

今天就是除夕，迎向2022福虎年，在年中大掃除的同時，針對風水學上的「財庫重鎮」客廳與寢室空間布置也是相當重要的！台灣家具品牌GAGU就提出四大建議，藉由家具、家飾品的重組配置，打造最舒適的機能客廳，與溫馨輕鬆的睡眠空間，既能提升生活品質，又可塑造家運亨通的「吸金宅」。

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專家表示，客廳在陽宅風水學扮演重要的角色，代表「財位」所在，與屋主的事業、人際關係、名譽、貴人運有關，若是家具擺放位置，或是室內布置得宜，就能引進財源、亨通家運，而客廳空間的焦點往往是沙發所在處，主人沙發位有沒有擺在吉位，會主宰家中興衰。

沙發靠背 背後有靠
客廳的主沙發最好能貼著牆面，且面對大門口，以科學角度來說，坐在沙發上的人清楚看到進出的人，在心理上較有安全感，若室內是開放設計空間，可在沙發後面加一道矮牆，但沙發也不能直接擺在行走動線，這樣會阻擋財運風水流動。

此外，沙發盡可能避免背對窗戶、大門口、走道、鏡子或水缸之類的物品，風水學上，這樣的擺設易導致家運衰敗、四方散財，倘若無法輕易更動格局，建議用植栽、屏風、櫥櫃、飾品架等物品多作阻隔。

▲客廳的主人沙發背貼牆且面對大門，從科學角度來說，坐沙發上的人能看清楚進出的人，心理層面上較有安全感。（圖／業者提供）
▲客廳的主人沙發背貼牆且面對大門，從科學角度來說，坐沙發上的人能看清楚進出的人，心理層面上較有安全感。（圖／業者提供）
床與地保持「社交距離」 陰濕煞不上身
之前掀起一波「睡地上」的新家居潮流，直接把床墊放在地上，不過台灣因天候濕冷其實不適用，床墊放地上會吸濕氣，長久下來長黴菌、生蹣蟲，不僅縮短床墊壽命，也影響睡眠品質、損及健康狀況，也就產生「陰濕煞」筋骨易有問題，所以不建議床墊放地上，下方最好有床架或木板墊高，與地面具有一定距離。

貼窗或對窗 床頭尾擺放哲學
床尾避免對門窗，早年習俗認為只有死人腳才朝門口，當床尾朝門窗、代表人是面窗而睡，十分不吉利的風水，難以好好休息；就科學上來說，床面窗易受外界光影波動，導致心神不寧、胡思亂想，造成腦神經衰弱、或是出現一開門就看見床鋪影響休眠，盡量避免床頭尾貼門窗或對窗，若不行則建議加裝不透光門簾在房間出入口，或用屏風阻隔。

廁所對沖床 穢氣上身
廁所對床容易沾染到汙穢氣味，如果無法重新調整空間配置，可考慮加裝一道屏風，或是加掛長度逾膝的廁所門簾，減緩穢氣衝擊的方式，另也可在浴廁加裝排風扇、擺放黃金葛等植物，加強消除穢氣功能，排除異味導致無法正常思考，進而影響財運的根本「健康」。

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