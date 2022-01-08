天冷、疫情升溫有利選況？林昶佐：努力爭取不同意票

立委林昶佐罷免案明日將投票，高雄市議員黃捷今（8）日北上陪同林昶佐進行車隊掃街。不過近期天氣較冷、疫情又升溫，有名嘴認為選情有利林昶佐，林昶佐表示，各種分析都有，不管無論是任何客觀的因素，他就是努力爭取不同意票。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-08 13:10:48｜2022-01-08 13:11:47
黃捷說，去年這時候林昶佐在高雄陪她走過罷免案，林昶佐已經熟悉反罷免的運作。今年又遇到同樣的事，她這時要情義相挺，陪林昶佐走過這一段，希望去年的勝利可以延續到今年，讓明天也可以有一個開心的結果。
林昶佐指出，這一年多來的這些惡質的罷免真的是夠了，讓全台灣都覺得非常的疲累，希望台灣可以繼續堅定、勇敢的往前進，不要再一直被惡質的罷免托住。
林昶佐說，希望大家可以一起堅定投下不同意罷免，讓接著還有心想要繼續操弄罷免的人，至少有一個警惕，也可以停止了，讓台灣可以好好的恢復平靜的生活，一起來拚經濟的復甦。
至於近期天氣較冷、疫情又升溫，選況可能有利反罷免。林昶佐表示，天氣冷已經1、2個星期，他就是盡力催出每一張不同意罷免的票。近期的公開活動也不斷提醒在防疫做準備，不管是口罩、勤洗手等，都應該要更謹慎。