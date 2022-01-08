疑涉土方利益！嘉義男頭部中彈不治 退休警逃亡3日遭逮
（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義縣東石鄉5日發生槍擊案，偵查佐退休的侯姓男子，與頭部遭槍擊不治的張男，疑涉及土方利益衝突，雙方發生口角糾紛，同日深夜，雙方持改造手槍駁火，逃亡3日的侯男今天到案。嘉義地檢署主任檢察官江金星，接受中央社記者訪問表示，逃亡3日的侯男，今天上午遭警方拘提到案，將進一步釐清雙方衝突原因。頭部遭槍擊的張男上午宣告不治，預計12日解剖釐清真正死因。
檢警表示，曾擔任嘉義縣警察局朴子分局偵查隊偵查佐的侯男，退休後從事土方事業，與同業28歲張姓男子，曾因土方利益發生口角衝突，雙方心生不滿。雙方於5日深夜，相約在東石鄉某土地公廟，各自邀集友人助勢，互持改造手槍駁火，被害人張男駕車搭載友人許姓男子與侯男人馬持槍互相射擊，張男頭部中彈，所駕車輛因此失控衝撞路邊護欄，生命垂危，侯男等人見狀，分別駕車逃逸。
經警方追查，涉嫌開槍的36歲張男、侯男及許男等3名嫌疑人，於6日先後向警方投案，許男則交出改造手槍2把及子彈4顆、彈殼1顆；侯男也交出改造手槍2把。偵查佐退休的侯男在逃，檢警昨天展開拘提。檢方認為，張男等3名嫌疑人均涉及殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，且有湮滅證據、勾串共犯情形，昨天向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。
另外，嘉義縣長翁章梁今天上午，親自至朴子分局慰勉偵辦員警辛勞並頒發慰勉金，感謝專案小組成員迅速偵破這起槍擊案。（編輯：郭諭儒）