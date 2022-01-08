砸上千萬斷開前夫！陳美鳳被拱再談戀愛　親自回應了

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳花上千萬、打了4年跨國官司，2016年擺脫前夫，去年7月慶生，許第三個願望時羞認「好想脫單」，盼望遇到一個能把全世界都給她的男人。近日有網友喊話，希望陳美鳳「早日找到真愛」，本人也正面回應。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-08 14:20:00｜2022-01-08 14:24:41
陳美鳳近期趕拍八點檔《黃金歲月》，昨（7日）出半身美照，寫下：「或許愛情使人忘記時間～但時間也使人忘記愛情～鳳鳳沒忘的是『通告時間』，無論工作通告，或是聚餐通告，還有親情。」除了透露出道40年來守時的習慣，似訴說渴望愛人及家人的愛。
一名網友在貼文下留言「祝美鳳早日找到真愛！陪伴你一生，談個轟轟烈烈的感情，被在乎的感覺真的很棒」，並感謝她精彩的演出，陳美鳳看到後親自回覆：「不辛苦喔！這次拍8點檔一點都不辛苦！謝謝你的祝福，感情的事情就隨緣，被呵護的感覺的確是很棒！」
陳美鳳47歲那年，與有過兩段婚姻的初戀男友徐福慶（David）結婚，婚後把對方與前妻生的一對子女視如己出，怎料，幸福時光維持不久，期間她掏錢負擔David多數開銷，如卡費、買車、開公司，甚至是前妻的贍養費，但卻抓包對方與同事用手機傳情、搞曖昧，情緒崩潰。
2012年，陳美鳳決定離開David，但對方獅子大開口要她一半財產，不僅要求每月負300萬贍養費，還對她名下3千多萬元的美國房地產聲請假扣押，陳美鳳前前後後飛美國5次打官司，最後付了一筆和解金拿回房子，2016年才與前夫協議離婚，恢復單身。（編輯：楊穎軒）