蘇貞昌拚第3劑：中央疫苗預約平台「必要時重新上線」

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指揮中心在會中指出，疫情尚在可控範圍，擴大篩檢8500人後，相關確診個案目前均有脈絡可循，近日也將針對可能的潛在接觸者進行擴大篩檢措施，目前醫療量能充足，尚可因應疫情。
指揮中心說，本次群聚事件與機場及防疫車隊的防疫措施落實狀況有高度關聯性，近日，已有退休醫護人員組成「護理台灣隊」，未來將進入機場觀察相關工作人員，對於防疫措施的落實情形及操作細節。蘇貞昌感謝退休醫護人員站出來組隊幫忙，並請指揮中心給予支援。
蘇貞昌感謝指揮中心和桃園市政府這幾天的辛勞，才能及早針對桃園機場群聚感染事件，採取緊急應變措施並妥適加以控制；有關擴大匡列潛在接觸者，請內政部警政署及地方政府密切合作，並盡速篩檢相關人員。
指揮中心昨天宣布擴大第3劑疫苗的施打對象範圍，蘇貞昌希望指揮中心持續呼籲民眾盡速接種疫苗，以增加全體保護力。蘇貞昌指出，可施打第3劑的人數從40萬人增加至760餘萬人，雖然多數地方政府向指揮中心表達各地衛生局量能足以因應，但為使日後施打作業順利，請李孟諺召集相關部會討論，並更新1922中央預約系統設計，必要時可重新上線。（編輯：郭無患）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。