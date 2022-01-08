COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

蘇貞昌拚第3劑：中央疫苗預約平台「必要時重新上線」

▲蘇貞昌拚第3劑：中央疫苗預約平台「必要時重新上線」。（圖／記者李春台攝，2021.12.20）
▲蘇貞昌拚第3劑：中央疫苗預約平台「必要時重新上線」。（圖／記者李春台攝，2021.12.20）

中央社

2022-01-08 13:52:04

（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院長蘇貞昌今天召開擴大防疫會議，指示內政部警政署及地方政府密切合作，協助擴大匡列桃機群聚染疫事件的潛在接觸者；同時為使第3劑疫苗施打作業順利，中央疫苗預約平台必要時可重新上線。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院發言人羅秉成，今天透過媒體群組指出，蘇貞昌上午8時30分召開擴大防疫會議，討論桃機群聚感染事件，包括行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、衛福部次長薛瑞元、內政部警政署署長陳家欽、衛福部疾管署署長周志浩、副署長莊人祥、醫福會執行長王必勝等人皆出席。

指揮中心在會中指出，疫情尚在可控範圍，擴大篩檢8500人後，相關確診個案目前均有脈絡可循，近日也將針對可能的潛在接觸者進行擴大篩檢措施，目前醫療量能充足，尚可因應疫情。

指揮中心說，本次群聚事件與機場及防疫車隊的防疫措施落實狀況有高度關聯性，近日，已有退休醫護人員組成「護理台灣隊」，未來將進入機場觀察相關工作人員，對於防疫措施的落實情形及操作細節。蘇貞昌感謝退休醫護人員站出來組隊幫忙，並請指揮中心給予支援。

蘇貞昌感謝指揮中心和桃園市政府這幾天的辛勞，才能及早針對桃園機場群聚感染事件，採取緊急應變措施並妥適加以控制；有關擴大匡列潛在接觸者，請內政部警政署及地方政府密切合作，並盡速篩檢相關人員。

指揮中心昨天宣布擴大第3劑疫苗的施打對象範圍，蘇貞昌希望指揮中心持續呼籲民眾盡速接種疫苗，以增加全體保護力。蘇貞昌指出，可施打第3劑的人數從40萬人增加至760餘萬人，雖然多數地方政府向指揮中心表達各地衛生局量能足以因應，但為使日後施打作業順利，請李孟諺召集相關部會討論，並更新1922中央預約系統設計，必要時可重新上線。（編輯：郭無患）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀