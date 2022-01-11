來看極光隧道！海生館推沈浸體驗 「極境漫遊66.5度」
為了讓民眾更了解海洋生物知識以及保護海洋環境的重要性，2022年屏東海生館將全面更新極地水域虛擬展示內容，在今（11）天起正式推出「極境漫遊66.5度」互動展示，透過空間造景搭配光雕投影、沉浸式劇場、觸控互動效果，打造沉浸式感官體驗，重塑極地水域三個區域 - 極光隧道、北極區、南極區，讓民眾一秒置身雪白的極地世界，體驗踏入極地的感動。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-11 07:30:00
為了讓民眾真實透過五感體驗，感受極圈內的震撼與悸動，屏東海生館今年重新打造世界水域館中的極地水域區，推出全新沉浸式互動展示「極境漫遊66.5度」，當民眾踏入投射動態光雕影像的巨大冰岩入口，進入極光隧道，隨著空氣溫度逐漸下降，隧道週遭呈現冰晶世界，彷彿跨越了經緯抵達緯度66.5度以上的雪白極地世界，沿著極光向內探索，可從廊道3D動畫投影的洞穴一窺遙遠遼闊的極地世界，感受極光之美，滿足漫遊於絕美極境的想像。
北極與南極區，則是利用展區中的冰岩場景結合沉浸式環景互動投影，打造沉浸式劇場、沉浸式互動體驗、觸控互動牆等多元展示，民眾可以見到各式陸地與水中的南北極生物，包含極地霸主北極熊腳印以及俏皮探出頭的南極企鵝，透過聲光視覺效果，猶如置身南北極之中。
此外，為了提升展區知識傳遞服務功能，南北極區說明看板除了延伸投影畫面外，也增設感測設備，只要觸控互動螢幕上的生物圖示，就可以進一步認識南北極生物，不僅趣味性十足，更可提醒遊客重視生態保育的重要，達到寓教於樂的效果。