中國虎年郵票被譏「病貓愁容滿臉」 作者駁：擬人化處理
中國虎年生肖郵票5日正式發行，未料設計一出爐，立刻引來廣大民眾吐槽，說一點都沒有老虎威武的樣子，看上去反而像病貓。雖然作者出面澄清，強調是把老虎做「擬人化」處理，結果此言一出，引來更多酸言酸語，反諷說的確很像被工作、生活、疫情壓迫的人民會有的面貌。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-08 14:24:06
綜合中媒報導，中國集郵有限公司表示，這套郵票細緻詮釋了虎的美感，延續了第四輪生肖郵票的設計理念，詮釋出「國」與「家」的概念。其中1枚「國運昌隆」的郵票圖案，描繪的是氣宇軒昂的上山虎形象，「矗立遠眺、志存高遠，傳達出國家蒸蒸日上、雄心壯志的含義」；而另1枚「虎蘊吉祥」，則描繪雌虎帶著2頭幼虎的溫馨場景，蘊含「寓意兒孫興旺、家庭美滿」的意味。
不過，中國的民眾對於虎年郵票的設計顯然不買帳，自郵票公開發行後，網上吐槽聲浪不斷。許多網友紛紛打下：「眉頭深鎖，而且看起來病懨懨的樣子，一點都沒有上山虎的威武」、「萎靡不振，根本是病貓」、「看起來真是一臉衰」、「大虎沒有虎威，小虎也不靈動」。
在被罵翻後，創作者畫家馮大中特別回應，聲稱：「動物也有喜怒哀樂，因此畫虎要破解這個密碼，突破牠的動物屬性去畫，把牠做擬人化處理，力求傳達出一種精神情感。」
作者出面滅火，並未能澆熄中國網友的嫌棄情緒，有的人乾脆順著作者的解釋繼續嘲諷：「沒畫好就是沒畫好，解釋再多何用」、「第一張像極了要加班的我」、「都擬人了你能不愁嗎？真老虎只要操心吃喝問題，擬人了就複雜了，財米油鹽醬醋茶，疫情股市工作難，所以說畫家畫得還是很寫實的」。