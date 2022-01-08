超暖心　中市清潔隊為低收弱勢資收戶到府載運

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環保局表示，配合中央推動「資收關懷計畫」，霧峰區清潔隊主動聯絡轄區內行動不便或經濟弱勢的資源回收個體戶，安排適當清運時間，提供每月至少1次到府載運資源回收物服務，在資收個體戶住家當場過磅登記各項回收重量，並直接清運回收物，降低個體戶在道路上往返奔波的風險。
霧峰區清潔隊表示，有位80歲獨居霧峰區吉峰里的黃老奶奶，每天無論晴雨都會推著車，穿梭在鄰里大街小巷撿拾回收物、換取生活費，然因沒有交通工具可載運回收物變賣，加上年事已高行走道路確實有安全疑慮，因此自109年起，黃老奶奶加入「資收關懷計畫」，由霧峰區清潔隊提供每月至少1次到府載運資源回收物服務，日前更徵得黃老奶奶的同意，在霧峰區清潔隊幫助下，協助打掃清理居家環境，讓原本難以通行、塞滿雜物的庭院，變得寬敞舒適，室內動線更加順暢，還能免去被物品絆倒的風險。
協助清掃的隊員林嘉祥表示，老奶奶家裡已經沒有多餘空間可以放回收物，她年紀大不方便整理，他還算年輕可以多幫點忙就多幫一點，任務一完成、聽到老奶奶一聲感謝，看到老奶奶家大變身，感覺很有成就感，讓他更以這份工作為榮。
環保局長陳宏益表示，推動資源回收有賴全民共同參與，資收個體戶對於資源回收再利用也盡了一份心力，疫情影響資收物的收購行情，環保局推動「資收關懷計畫」幫助資收個體戶減緩這波景氣寒冬的衝擊，市民住家周遭如有資收個體戶需要關懷，也可協助聯繫轄區清潔隊，由環保局派員主動訪視及服務，給予必要的協助與關懷，達到資源循環與關懷弱勢的雙重效果。