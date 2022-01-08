超暖心　中市清潔隊為低收弱勢資收戶到府載運

台中市大街小巷有時會看見資源回收個體戶，推著沉重推車來回收運各住家回收物，或是騎機車吊掛大、小袋向資源回收商換取微薄收入。為照顧低收弱勢資收個體戶，台中市環保局配合中央推動「資收關懷計畫」，以中、低收入戶、身心障礙者或領有中低收入老人生活津貼等列為優先補助對象，以高於一般回收市價費率，每人每月最高補助 5000 元。

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