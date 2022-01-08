補選明投票 林靜儀：不捨中二鄉親長時間沒有被好好對待
台中市第二選區立委補選明日將投票，民進黨提名候選人林靜儀今（8）日下午於霧峰車隊掃街前受訪表示，此次選舉是台灣民主轉型過程中非常重要的一役，到最後關頭，自己越選越捨不得中二鄉親過去長時間沒有被民意代表好好對待，這個選區有很多重要產業，未來很有發展潛力，希望明天能夠讓這區重回應有的尊嚴。
記者黃宣尹／台中報導
2022-01-08 15:36:41｜2022-01-08 15:41:05
台中市第二選區立委補選明日將投票，民進黨提名候選人林靜儀今日下午持續車隊掃街行程，晚上則將在烏日日出廣場舉辦選前之夜，總統蔡英文等人皆會到場力挺。林靜儀下午出發掃街前受訪表示，這次選舉不是她個人的選舉，也非民進黨或台灣基進而已，而是台灣民主轉型過程中非常重要的一役。
林靜儀說，這段時間一直到今晚，包含民進黨、台灣基進黨公職，總統蔡英文、副總統賴清德都會親臨，就是希望能夠藉由這次選舉，把台灣民主恢復到更好的體質。
選戰到了最後關頭，林靜儀也說，她越選越捨不得，覺得過去台中市第二選區的鄉親並沒有被民意代表好好對待過。立委應該要把民眾利益放在前面，越是看到對手因為家族利益蠶食鯨吞公共資源，民眾卻很良善認為，不過就是投票感謝他，看了會憤怒也會心疼。
林靜儀說，中二選區有很多重要產業，未來很有發展潛力，希望明天讓這區重回應有的尊嚴。