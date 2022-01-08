入境染疫率一周飆升5倍！陳時中：每50人就有一人確診
新型變種病毒Omicron疫情肆虐全球，指揮中心在基因定序中發現，近來境外移入確診個案，僅少數是Delta病毒，且確診數量也連日暴增，指揮官陳時中今（8）日表示，入境的風險持續增加，報告也指出，一開始機場的入境染疫率為0.15%，上週已增至0.81%，等於風險大增五倍，這兩三天更是已達到2%。
編輯中心／綜合報導
2022-01-08 15:37:54
春節將至，返台入境的旅客大增，讓境外確診數也跟著上揚，中央流行疫情指揮中心宣布，國內今日增加42例確診個案，其中本土2例、境外40例，以美國23例占比最高。
指揮官陳時中今日表示，國際疫情持續嚴峻，機場的風險增加五倍，因先前機場入境染疫為0.15%，但上週到達0.81%，等於一週就增加5倍，而這兩三天更是到達2%，等於現在到機場碰到入境者，每50個就有一個染疫，再過來還會更多。
也因風險大增，陳時中在記者會上表示，現在開始禁止訪問入境的旅客，並請專業的護理人員進駐機場第一線，給予相關工作人員在防疫的完整觀念，檢視是否在第一線有因對污染區的觀念不足而引發風險，像是戴了受污染手套到乾淨區而未落實消毒。（編輯：林莞茜）
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