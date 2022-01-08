蔡英文訪CDC快閃談話　籲國人迅速施打第三劑

國內疫情因Omicron變種病毒株恐再次捲土重來，機場保全、清潔人員陸續確診，總統蔡英文今（8）日更前往中央流行疫情指揮中心進行視察，原訂於下午3點20分發表談話，但延後至35分才發言，不到兩分半時間便匆匆離場，呼籲國人迅速接種第三劑，並感謝機場第一線工作人員的辛勞。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-08 16:02:57｜2022-01-08 16:08:45
蔡英文表示，今天來指揮中心主要是來了解疫情應變的作為，中央和地方都採取了許多措施，剛剛也聽了桃園市政府與指揮中心進行的簡報，本周出現了Omicron本土疫情，中央與地方都高度關切，有最新狀況會立即向國人報告，請各位不必驚慌，同時呼籲國人趕快接種第三劑疫情，現在滿18歲的國人，只要接種兩劑疫苗滿12周，即可接種第三劑。
蔡英文特別提醒，疫情的挑戰是一波接一波，無論是機場的清潔人員與防疫計程車司機，都是在第一線為全國服務，應該特別關心、感謝，社會少了他們就無法運作，而不是稱他們為破口，同時要嚴格執行春節檢疫方案，應沈著面對疫情，也要提升免疫防護力。
指揮中心今日公布國內新增2例本土個案，分別為本國籍1例男性、1例女性，年齡均為50多歲，均為桃園機場感染事件相關個案。