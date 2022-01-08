歲末除舊佈新　業者開春破盤揪振興、掃除家電祭優惠

農曆年節將至，除了採買各式清潔商品讓大掃除事半功倍，也可趁著折扣下殺的歲末時節讓家裡大小家電煥然一新。全國電子祭出開運破盤限時特惠，年前換洗衣機、冰箱、電視等正是時候。486團購特別集結熱門掃除家電、智慧生活等祭出4折起超殺優惠。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-08 16:10:35
全國電子即日起至1月16日推出開運破盤限時特惠，全館家電9折，大家電激省65折起，大電視更是激殺3萬元回饋給消費者，LINE Pay破盤揪振興獨家送888點，銀行再加碼回饋最高萬元購物金，買家電全國電子再送大小家電1+1，滿額拿贈品再享精選商品+1元多一件，還有原廠周邊好禮等優惠。
全國電子門市高雄民族店「三星智慧館」換新裝，以嶄新面貌提供消費者星潮數位體驗，打造了明亮寬敞的展示場域，更規劃了多個產品體驗空間，將行動通訊的手機、平板，還有電競、曲面螢幕等商品共同融入在館中，讓消費者體驗智慧串聯的智慧家庭生活，提供消費者舒適的數位購物體驗。
年前準備大掃除，486團購特別集結熱門掃除家電祭出超殺優惠，搭載蒸氣殺菌功能的多功能清潔機附多款配件處理各種角落縫隙頑垢更省力，歲末優惠下殺4折。自動打掃更省時， LG掃地機現省4千元。人氣商品無線手持吸塵器特價不到4,000元即可入手，極輕巧機身設計的濕拖無線吸塵器活動價不到8千元。家事勞動後也不要忘記紓壓慰勞一下自己， 頸伸展器、無線按摩帶、按摩槍等商品下殺53折起。