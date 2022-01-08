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另類療法？印度老翁稱新冠疫苗能消病痛　連續嗨打12劑

▲印度1名85歲的退休郵差曼達爾，聲稱新冠疫苗有助改善其他健康問題，所以他已連續打了12劑。（圖／翻攝自紐約時報）
▲印度1名85歲的退休郵差曼達爾，聲稱新冠疫苗有助改善其他健康問題，所以他已連續打了12劑。（圖／翻攝自紐約時報）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-08 16:13:13｜2022-01-08 16:13:22

新冠病毒肆虐全球，台灣也因Omicron來襲而嚴陣以待，並積極鼓勵民眾施打加強劑疫苗，而這也是目前多國對抗接連出現的變種病毒，最有效的途徑之一。然而，在印度卻有1名85歲的老人自稱，打完新冠疫苗後，一些其他病痛也出現好轉，讓他樂得連打12劑，若非後來被抓包，他還會繼續打下去。

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根據《紐約時報》報導，來自印度北部比哈爾邦（Bihar）的85歲退休郵差曼達爾（Brahmdeo Mandal），去年2月13日在當地一家診所接種第1劑疫苗，在那之後，因為自覺背痛得到改善、全身虛弱得到了改善，食慾也好很多，讓他歸功於新冠疫苗有其他療效，從那之後他就一直找機會施打疫苗。

為了證明自己是疫苗的愛用者，他還在袖珍筆記本中，記錄了每次施打的日期和地點，截至目前為止，他已施打了12劑之多，每次都會改變接種地點，避免因重複施打而被認出。

至於為何能打這麼多劑而不被察覺，據曼達爾的說法，前9劑他是用自己的身分證與手機號碼登記，後來則改拿投票卡與老婆或友人的手機號碼。現在整起事件曝光的原因，有可能是曼達爾在吹噓的過程中，引來媒體和當地官員的注意。

馬德普拉縣的衛生局長沙熙（Amarendra NarayanShahi）表示，已跟曼達爾通過話，對方承認自己確實打了12次疫苗，並聲稱自己在接種疫苗後身體情況獲得改善，因而要求打更多劑：「我已指派一個3人小組調查」。

報導提到，沒有跡象或證據表明，連打12次疫苗有任何確切的好處，反而要慎防免疫系統因此疲勞。目前，當局正在調查曼達爾是否真的打了這麼多劑疫苗，但比哈爾邦確實存在一些疫描數據造假的問題，為的是幫助競選人營造選舉優勢等等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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