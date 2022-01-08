另類療法？印度老翁稱新冠疫苗能消病痛　連續嗨打12劑

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為了證明自己是疫苗的愛用者，他還在袖珍筆記本中，記錄了每次施打的日期和地點，截至目前為止，他已施打了12劑之多，每次都會改變接種地點，避免因重複施打而被認出。
至於為何能打這麼多劑而不被察覺，據曼達爾的說法，前9劑他是用自己的身分證與手機號碼登記，後來則改拿投票卡與老婆或友人的手機號碼。現在整起事件曝光的原因，有可能是曼達爾在吹噓的過程中，引來媒體和當地官員的注意。
馬德普拉縣的衛生局長沙熙（Amarendra NarayanShahi）表示，已跟曼達爾通過話，對方承認自己確實打了12次疫苗，並聲稱自己在接種疫苗後身體情況獲得改善，因而要求打更多劑：「我已指派一個3人小組調查」。
報導提到，沒有跡象或證據表明，連打12次疫苗有任何確切的好處，反而要慎防免疫系統因此疲勞。目前，當局正在調查曼達爾是否真的打了這麼多劑疫苗，但比哈爾邦確實存在一些疫描數據造假的問題，為的是幫助競選人營造選舉優勢等等。
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