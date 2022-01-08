小港機場防疫司機疑載確診者 陳其邁：社區檢測沒異常
高雄小港國際機場6日傳出防疫計程車司機疑似載到國際航班返台旅客，經查可能是新型冠狀病毒病（COVID-19）確診者；對此，高雄市長陳其邁今(8)日表示，高雄已加強醫院量能及社區防疫，目前看起來並沒有相關足跡。衛生局簡任技正潘炤穎也說，這名防疫計程車司機經疫調具有完整防護裝備，符合規定，無須隔離，採自主健康管理加強健康監控。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-08 22:51:19
陳其邁指出，高雄昨天剛公布加嚴措施，會根據疫情來調整防疫策略，昨晚北部地區跟今天都有陸續新的一些個案，看起來北部地區，已經進入社區感染階段，希望能擴大匡列隔離，讓整個疫情能夠獲得控制，但是高雄市不管是在醫院量能的準備，或者是在社區的防疫，都會採取加嚴的標準，尤其在社區的部分，目前看起來並沒有相關的足跡到高雄。
陳其邁一方面強調，高雄市除持續加強社區監控，增加診所轉診採檢數量，醫院篩檢報告也將回報專家會議進行疫情研判，目前看起來社區檢測沒有發現異常，民眾施打第二劑疫苗4、5個月後抗體效價會往下走，醫院等防疫相關人員應儘速優先施打第三劑疫苗外，一方面也提醒民眾注意外出盡量戴上口罩、保持社交距離。
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