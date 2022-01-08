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小港機場防疫司機疑載確診者　陳其邁：社區檢測沒異常

▲高雄小港國際機場日前傳出防疫計程車司機疑似載到可能是新型冠狀病毒病（COVID-19）確診者，陳其邁：社區檢測沒異常。（圖／高市府提供）
▲高雄小港國際機場日前傳出防疫計程車司機疑似載到可能是新型冠狀病毒病（COVID-19）確診者，陳其邁：社區檢測沒異常。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-08 22:51:19

高雄小港國際機場6日傳出防疫計程車司機疑似載到國際航班返台旅客，經查可能是新型冠狀病毒病（COVID-19）確診者；對此，高雄市長陳其邁今(8)日表示，高雄已加強醫院量能及社區防疫，目前看起來並沒有相關足跡。衛生局簡任技正潘炤穎也說，這名防疫計程車司機經疫調具有完整防護裝備，符合規定，無須隔離，採自主健康管理加強健康監控。

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陳其邁指出，高雄昨天剛公布加嚴措施，會根據疫情來調整防疫策略，昨晚北部地區跟今天都有陸續新的一些個案，看起來北部地區，已經進入社區感染階段，希望能擴大匡列隔離，讓整個疫情能夠獲得控制，但是高雄市不管是在醫院量能的準備，或者是在社區的防疫，都會採取加嚴的標準，尤其在社區的部分，目前看起來並沒有相關的足跡到高雄。

陳其邁一方面強調，高雄市除持續加強社區監控，增加診所轉診採檢數量，醫院篩檢報告也將回報專家會議進行疫情研判，目前看起來社區檢測沒有發現異常，民眾施打第二劑疫苗4、5個月後抗體效價會往下走，醫院等防疫相關人員應儘速優先施打第三劑疫苗外，一方面也提醒民眾注意外出盡量戴上口罩、保持社交距離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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