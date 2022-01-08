阿嬤我想過馬路！高雄嬤騎車載超長木頭 下秒竟停車聊天
有網友在《爆料公社》APP上分享，日前在高雄過馬路時，驚見一名未帶安全帽的阿嬤騎著機車，腳踏板上放著數根「超長木頭」整個橫跨馬路單向車道，不僅如此，下秒還停在路口和路人聊天，讓他直呼「阿嬤我想過馬路！」，網友見狀紛紛留言表示「三寶無極限」、「這違規太扯」、「高手在民間」。
編輯中心／綜合報導
2022-01-08 17:04:26｜2022-01-08 17:33:26
一名網友近日在《爆料公社》APP上，以「阿嬤我想過馬路」為題貼出2張照片，畫面中可以看到，該名阿嬤不僅沒有戴安全帽，還在機車的腳踏板上放了好幾根木頭，長度幾乎佔據整個車道相當危險，原PO還表示，「你這樣載木頭就算了，下一秒在路口聊天」，無奈地說「是要我怎麼過」。
貼文一出引發熱烈討論，不少網友在底下留言「三寶無極限」、「東西載這樣是要害死誰」、「這違規太扯」，直呼「可以把機車騎出古羅馬戰車的氣勢，這阿媽也是不簡單 」，也告訴原PO「看不過去就檢舉吧」。
對此，警方表示，依規定寬度不得超過把手外緣10公分，違者將依道路交通管理處罰條例29條1項，處新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行；另因阿嬤未戴安全，也將依法處以500元罰鍰。（編輯：林莞茜）