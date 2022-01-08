存在沙漠逾50年！土庫曼名地標「地獄之門」 政府想關了
土庫曼知名地標「達瓦札天然氣燃燒坑」（Darvaza gas crater），存在於卡拉庫姆沙漠中50年，由於巨大的洞口始終燃燒著熊熊火焰，看上去十分壯觀，也有「地獄之門」（The Door to Hell）的別稱。不過近日有外媒報導，土庫曼總統別迪穆罕默多夫（Gurbanguly Berdymuhamedov）7日已下達指示，要求找出方法把天然氣坑的火勢撲滅。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-08 17:57:11｜2022-01-08 17:58:15
根據《今日俄羅斯》報導，「地獄之門」位於土庫曼首都阿什哈巴德約270公里處，官方的稱呼為「卡拉庫姆之光」（The Radiance of Karakum），但「地獄之門」才是當地人普遍的叫法。這裡在1971年時，曾被前蘇聯評估為蘊藏量大的油田，因而進行鑽探行動，但找到天然氣時，地面卻隨之崩塌，形成巨大的天然氣坑，總面積為5350平方米，相等於1個美式足球場的大小。
由於擔心氣坑散發出來的有毒氣體，可能會威脅當地居民和野生動物的安全，當局決定放火把氣體燃燒殆盡，原先預計過程不會花太久時間，沒想到卻燃燒超過50年，直到今天，洞口仍持續噴出火焰，顯得既壯觀又駭人。
雖然「地獄之門」已成為土庫曼最為國際所知的地標之一，但土庫曼的旅遊業並沒有因此就大量蓬勃發展，每年只有不到1萬名的外國遊客到訪。
別迪穆罕默多夫7日在與內閣的會議中表示，讓「地獄之門」繼續開放，只會使國家重要的天然資源流失，因為天然氣應該外銷，把所得用來改善民生，並聲稱燃燒的天然氣對人民與環境都有害。