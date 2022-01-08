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《單身即地獄》變成人片！這對男女睡了　畫面24H全錄下

▲《單身即地獄》第7集中，振澤跟素妍發展超神速，主持人嚇歪。（圖／Netflix）
▲《單身即地獄》第7集中，振澤跟素妍發展超神速，主持人嚇歪。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-01-08 18:06:07

熱門韓綜《單身即地獄》今（8日）播出最終2集，第7集中素妍跟振澤關係大躍進，不僅是6男6女裡首對一起去2次「天堂島」的情侶，女生更大膽邀男生「睡同一張床」，超主動的行為嚇壞主持人韓海：「這是成人節目了吧！」洪真慶也頻問：「攝影機會關掉嗎？」工作人員則透露「會一直錄下去」，發展刺激萬分。

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▲芝燕（左）意外對世勳產生好感。（圖／Netflix）
▲芝燕（左）意外對世勳產生好感。（圖／Netflix）
第7集中，一直沒人愛的世勳，堅持選擇「初戀」芝燕去天堂島「把話說清楚」，原以為2人會尷尬大眼瞪小眼，豈料竟非常合拍，他們不僅化解誤會，女生也對男生產生好感，她後期拚命贏得比賽，只為再約世勳一起去「天堂島」約會，意料之外的發展，讓觀眾又驚又喜。

另一方面，振澤原本只愛素妍，後期對芝燕產生興趣，素妍看在眼裡不是滋味，但2人最終把話說開，本集再一起去「天堂島」度假，2人比起第一次的不自在，此次聊天更放得開，晚上分房睡時，素妍主動邀約振澤共床，男生雖然嚇到仍欣然躺下，甚至說：「妳的興趣是早晨看海嗎？我的興趣是早晨看到妳。」肉麻調情逗得女生樂開懷。

振澤跟素妍超神速的發展，嚇壞眾主持群，韓海頻喊：「這是成人節目了吧！」圭賢則不斷摀住嘴巴不敢置信，洪真慶好奇問工作人員：「錄影機是整天錄還是會關？」得到24小時不會關的答案後，她直言就算不發生關係，蓋棉被純聊天也會產生感情，而畫面也帶到小倆口清晨6點的「溫馨畫面」。《單身即地獄》第一季全8集已在Netflix上線。

▲素妍跟振澤（左）被網友抓包交往中。（圖／素妍、振澤IG）
▲素妍跟振澤（左）關係大升級。（圖／素妍、振澤IG）
▲「天堂島」的攝影機24小時全程錄製。（圖／Netflix）
▲「天堂島」的攝影機24小時全程沒關。（圖／Netflix）
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