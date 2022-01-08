桃機確診者曾到宜蘭縣！林姿妙：醫院、長照機構停止探視

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對此，宜蘭縣長林姿妙表示，因應Omicron變異株來勢洶洶，他宣布，宜蘭縣的醫院及長照、安養、精神照護、護理機構等均停止探視，也要求民眾無論拍照、唱歌或是無法保持社交距離的場合，不分室內室外，都務必全程佩戴口罩，進出任何場所一定要落實實名制，並須在出入口量測體溫及手部消毒。
林姿妙說，衛生局已將個案的親戚匡列為居家隔離對象並已進行採檢，結果為陰性，也已請店家業者完成相關場所的消毒工作，她提醒民眾若曾於特定時段出入相關場所，務必自我監測健康，若出現症狀，請速就醫。
林姿妙也同步宣布，即日起至21日，縣內醫院、長照、安養、精神照護及護理機構除病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同等例外情形，或基於法規需家屬簽署同意書或文件，一律停止探視。而醫院急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明的需要；其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者，也屬例外情形。
此外，即日起不分室內室外，拍照、唱歌及無法保持距離的場合時，務必戴口罩，相關規定，將視疫情情況，滾動調整。
宜蘭縣疫苗第一劑涵蓋率已經達到78.3%，第二劑涵蓋率亦達到69.3%。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。