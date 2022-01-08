紅著眼眶現身顏寬恒總部 朱立倫：台灣人不能被這樣欺負
國民黨主席朱立倫今臨時增加行程，傍晚現身顏寬恒競選總部，他眼眶泛紅表示，這場選戰被打到這麼惡質，「欺負台灣人，修理人家的父母、阿公阿嬤，連祖墳都不放過，讓人非常痛心」。他呼籲支持者一起打電話催票，讓中二選民成為自己的主人。他並批評蔡英文與賴清德，「身為總統副總統不顧北台灣嚴重疫情，只顧選情，忽略民眾的健康，令人無法接受。」。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-08 18:40:33
朱立倫下午在台中拜會各地方人士為顏寬恒固票，也去醫院探望顏清標，傍晚5點半到達顏寬恒總部。幕僚表示，這是去年12月19日顏寬恒成立競選總部以來，朱立倫第6度到總部。
朱立倫在總部停留約5分鐘，他受訪時提到顏清標現況，「他現在還是滿虛弱的，怎麼會這樣欺負台灣人？欺負人欺負到那麼慘。修理人、修理別人的老爸老媽，還修理寬恒的阿公、阿嬤，連別人的祖墳也不放過，太超過了、太過分了！選舉怎麼會選到這麼惡質？」
朱立倫說，他安慰顏清標保重身體、放下心來：「我相信台灣人是善良的，我相信台灣人一定有正義感，不可能這樣惡質、沒人性選舉的方式可以存在。我希望大家在最後關鍵，明天大家要出來投票。」
他表示自己不是人民之夜的神祕嘉賓：「中二的選舉，我們都不應該成為主角，也不要佔據這個舞台，舞台還給中二的選民，讓中二的選民成為真正的主人，不要什麼總統、副總統不顧整個北台灣嚴重的疫情，只顧選情，忽略了民眾的安全、民眾的健康，這真的不是民眾可以接受的。」
顏寬恒傍晚以徒步方式，由立委高金素梅等人陪同走到造勢晚會現場，他表示事情不知朱立倫要來，並表示父親的狀況好多了。