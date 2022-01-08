力挺林靜儀　林佳龍：想想誰當立委會讓台中人光榮？

台中市第二選區立委補選明日投票，民進黨提名候選人林靜儀今（8）日晚間於烏日日出廣場舉辦選前之夜。林靜儀此次競選主打讓中二選區開出「自由的花」，不少支持者舉起花束揮舞，氣氛感人。打頭陣登場的競選總部主委林佳龍致詞時表示，「大家要思考，哪一位來擔任中二選區的立法委員，才能讓我們光榮說出我們是台中人，我們要比較看看」。
記者黃宣尹／台中報導
2022-01-08 19:16:40
林佳龍說，明天這個時候投票結果就會揭曉，台中市第二選區的選民很辛苦，立委要投票3次才有結果。現在已經走到最後關鍵時刻，「大家要思考，哪一位來擔任中二選區的立法委員，才能讓我們光榮說出我們是台中人，我們要比較看看」。
林佳龍表示，選舉就是要選出好的人才，才有好將來。所謂「選賢與能」，簡單比較幾項，一位有婦產科專業替人接生7000多個小孩，一個是地方派系第二代，點石成金、家財萬貫；一個做過立委，問政第一名，是專業的國會議員，另一位是出席率9%；2人沒做立委的時候，一個是擔任無任所大使，替台灣在國際發聲、拚人權，另一個是拚土地工程喬事情。
林佳龍說，明天這個時候選舉結果就揭曉，走過前立委陳柏惟被惡意罷免的時刻，大家再催一下，把票顧好，選舉結果都知道很接近，一票都不能少。
林佳龍也說，林靜儀這次出來參選，不是她個人沒做過立委，要來做個經驗；林靜儀是有使命感的，因為這不只為誰而戰，更是為何而戰。