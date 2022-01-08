為林昶佐站台　賴清德：至今還不知為何要被罷免

無黨籍立委林昶佐罷免案明將投票，林昶佐今（8）晚在萬華龍山寺舉辦「終結惡戰，團結之夜」晚會，副總統賴清德率先站台助講。賴清德說，他到現在都還不清楚，林昶佐為何要被罷免，呼籲大家站出來投票，終結惡質罷免文化，讓大家好好過年。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-08 19:31:35｜2022-01-08 19:34:55
賴清德表示，龍山寺是信仰中心，在民主過程中很多重要民主事件都在這裡發生，台南發生大地震時，龍山寺也捐錢給台南，目前重建要完成了，他要一鞠躬給中正萬華給關心地震的人表達感謝。
賴清德指出，坦白說他到現在搞不清林昶佐為何要被罷免，如果違法就可以罷免，但林昶佐沒有。若立委不認真，在國會表現差，也有理由提案罷免，不過林是公督盟評估的6次優質立委，表示立委做得很好。
賴清德說，他到中正、萬華時，在地議員都陪林昶佐掃街，且這選區不分黨派里長都站出來支持林昶佐，表示服務做得很好。這罷免案莫名其妙，明天一定要站出來投票，終結惡質罷免文化。
不過賴清德除了為林昶佐站台外，也提醒到場民眾，必須戴口罩、減少握手、勤洗手，若指揮中心通知打第3劑疫苗，就要去打。雖然新的病毒來到台灣社區，但不用怕，必須謹慎做好防疫措施，與政府合作對抗新的病毒。