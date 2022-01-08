挺林靜儀！余天唱《回鄉的我》 蔡其昌籲買車票回家投票
台中市第二選區立委補選明日投票，民進黨提名候選人林靜儀今（8）日晚間於烏日日出廣場舉辦選前之夜。後援會總會長蔡其昌致詞時表示，台中需要林靜儀在立院把過去林佳龍時代規劃，現在被盧秀燕停下來的建設恢復；台灣基進黨主席陳奕齊則說，中二選區代表台灣人對民主價值的展現，希望能夠選出最優秀的林靜儀；民進黨立委、歌手余天一登台則演唱《回鄉的我》，將現場氣氛炒熱到最高點。
記者黃宣尹／台中報導
2022-01-08 19:46:16
蔡其昌說，為了自己的故鄉，大家要一起拚，最後12個小時，所有在外地工作、讀書的好朋友，晚上拜託買下車票、回到故鄉，用手中選票讓故鄉繼續向前行。
蔡其昌說，林靜儀所代表的是有心的醫生，要跟大家站在一起拚建設。台中市長盧秀燕阻擋改變台中的空氣，這需要林靜儀進到立法院跟民進黨團一起打拚，也需要林在立院把過去林佳龍時代規劃，現在被盧秀燕停下來的建設恢復。
陳奕齊說，遭到惡意罷免的陳柏惟為甚麼會受到年輕人歡迎？就是因為跟台灣年輕人證明了，只要打拚，即使出身基層也有機會。他不是中二選區選民，沒有投票權，但是全台灣都在看這場選舉，台中市第二選區代表台灣人對民主價值的展現，希望中二選區的選民選出最好問政品質的立委，選出最優秀的林靜儀。
陳奕齊發言後，余天接力登台演唱《回鄉的我》。演唱後，余天說，天氣比較冷，明天要出門投票要穿暖一點。林靜儀跟自己當過立院同事，表現優異，希望這裡的鄉親讓林回到立院繼續做。自己想到自己的二女兒做了很多次化療，讓他很煩惱，希望大家用疼惜女兒的心情，疼惜林靜儀。最後余天也演唱招牌歌曲《榕樹下》。