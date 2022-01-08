籲外地鄉親回台中投票！蔡英文讚：林靜儀溫柔且在地

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蔡英文表示，農曆年將至，大家都忙，最近全世界又為變種病毒在忙，台灣也有本土案例，防疫一關又一關在拚，她交待行政團隊春節專案嚴格執行，全力守住疫情。為了保護台灣，第一線防疫人員沒日沒夜在拚，這時候國家更需要安定，大家才能一起團結面對挑戰。
蔡英文說，台中市第二選區鄉親手上都握有關鍵的選票，明天都去投票投給林靜儀，告訴那些為了自己政治計算而發動罷免的人，「我們不要台灣亂下去，台灣要團結，更有力面對挑戰」。
蔡英文表示，民主體制賦予人民罷免權，但罷免發動要有正當性。陳柏惟才上任一年多就被罷免，如果能給他更長時間，他一定有更好表現，陳柏惟的罷免是沒有正當性的罷免。
蔡英文強調，沒有正當性，為了政治計算而提出的罷免案，會讓社會更對立，更無法團結，無法全力面對挑戰，因此要用補選告訴發動罷免的人，台灣人需要穩定團結，也要拒絕並遏止不正當的罷免。
蔡英文說，林靜儀在台中讀書長大，他當婦產科醫師，看過無數患者，接生7000個台中小孩 ，拜票都拜票到接生過的小孩跟媽媽。林醫師關心的不只是患者的身體，她也願意聽患者說出心內的話，不管是當醫生或做立委都是盡心盡力。
蔡英文說，外面有人批評林靜儀空降，說林不溫柔，但其實「用心為在地服務，才是真正的在地，而溫然無關說話大小聲，溫柔是有一顆柔軟，願意照顧他人的心，為了要照顧更多的人，溫柔的人會有堅定的意志，這才是真正的堅定」。
蔡英文說，大家要用手中那一張票，改變地方家族派系政治。大家不能容忍長期把持國會席次的地方派系，不但在國會很少有表現，還藉勢介入地方利益，實在不能容許也不能忍受。讓台灣民主再進化，讓下一代有一個更好的民主社會，這是這一代的責任，明天大家勇敢站出來，一起改變並推動台灣民主往前走。
蔡英文說，明天這場補選全國都在關心，大家不只是自己勇敢站出來，也要拜託在外地打拚的好朋友請他們站出來，「在地走出來，外地叫回來」，一起幫林靜儀拉票讓她當選。支持林靜儀的人越多，正義力量就越大，終結惡霸，讓台灣不要再亂下去，明天投給林靜儀，正義一定贏。