郭雪芙逢人被喊「殺人兇手」　暗爽在心原因曝光

《華燈初上》「王愛蓮Aiko」升格為「媽媽桑」，為代言品牌形象照化身CEO總裁！出道14年的郭雪芙2022年開春就宣布「有喜」，平常就愛逛也愛買生活小物的她，獲女性生活美妝小物品牌相中成為代言人，郭雪芙為了品牌形象視覺特別進棚拍攝一系列美照，換上一身黑色套裝看起來精明幹練的模樣儼然就是CEO上身，入行14年，從沒演過老闆娘的她第一次在真實人生扮這個角色，在拍照過程想起最近自己上映的作品《華燈初上》中兩位媽媽桑-蘿絲媽媽跟蘇媽媽高明的交際手腕及管理能力，應用在拍照上果真表現出CEO的風範及強大氣場，郭雪芙表示：「這兩位『媽媽』無論戲中或戲外都是女強人的典範，是學習的榜樣。」
娛樂中心／綜合報導
2022-01-09 00:00:00
原本就對於女性生活小物非常有興趣的郭雪芙，自招工作閒暇之餘最大興趣就是網購，由於自己巨蟹座精打細算及務實個性及「貨比三家不吃虧」精神，讓她總能找到許多實用又CP值高的商品，家裡總會囤許多「戰利品」的她，自曝出道以來每個月花在買各類小物上就超過上萬元，更被友人私底下稱為「郭愛買」，也因此這次接到代言與廠商合作堪稱是「一拍即合」，除了請她擔任品牌代言人外，未來更打算邀請郭雪芙擔任「創意總監」，共同參與生活美妝小物產品的設計創意發想，舉凡女性內衣、髮捲、指甲油都將列為上架商品清單，未來甚至更朝著美妝、眼睫毛甚至衣著等方向去研發，讓她開心笑說：「因為自己本身有很多愛用的小物，出道以來一直想要做一些有加入自己想法跟創意的設計商品，除了自己可以用之外也可以分享給所有的女性，一舉兩得！」
對於廠商接下來要邀請自己擔任創意總監共同設計品牌商品，郭雪芙自認能勝任愉快，自曝出道以來每個月花在買各類小物上就超過上萬元的她，笑說過往繳的「學費」剛好能運用在設計上，在與設計師討論時總能很精準的形容自己商品具備的條件。
而為了首次接掌品牌創意總監，郭雪芙坦言「萬事起頭難」，校長兼撞鐘的她舉凡商品名稱、種類都要管，甚至連形象照的拍攝都花了許多時間來回討論，她表示：「最難的地方就是要考量的很全面，不只是推銷出去的商品吸引人，還要考慮到商品延伸的價值，這些都在學習中。」為此郭雪芙特別翻了國內外大量的書籍及小物網站勤做功課，還去研究商業雜誌，去參考其他創品牌業者的經營模式，下定決心斜槓當起創意總監的她一人當多人用，學習當「女強人」的她苦笑說：「創意總監真的不是人幹的！」
最近因飾演台劇《華燈初上》中帶點腹黑心機角色的漂亮寶貝「王愛蓮」，而廣受影迷好評及迴響的郭雪芙人氣爆漲，由於劇中角色演出被大家列為殺人犯重點嫌疑人之一，讓郭雪芙最近逢人就被喊：「人是你殺的吧？！」接著又追問她「到底誰是兇手？」周遭朋友的入戲程度讓她覺得好氣又好笑，不過卻也「暗爽」在心，笑說：「很開心大家喜歡有點暗黑的AIKO！」而2022年開春就宣布當老闆娘的郭雪芙，透露工作已滿檔到今年下半年，目前正在拍新戲的她打算農曆年好好地陪家人，她表示：「最近雖然很忙碌也覺得很幸福，不過還好劇組很貼心，有給一週的假期讓我好好回老家跟家人好好過年，過年應該都會宅在家，好好養精蓄銳和陪家人。」（編輯：楊穎軒）