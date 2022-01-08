量販賀新年推抗漲十大優惠　福袋最大獎抽股票

再不到一個月就要農曆新年，但全球疫情仍未獲得趨緩，連帶影響到原物料供應短缺及全球物流失序，物價指數紛紛漲聲響起。家樂福即日起至2月8日「迎虎賀新春」滿滿上千款年貨商品搭配10大優惠活動，要讓消費者開心採買還能省荷包、齊力抗漲。而過年的重頭戲「福袋」更是首開通路先例要送「股票金」，大獎將送出台積電股票一張現金獎。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-08 20:18:24
家樂福迎虎賀新春為幫顧客攅遍團聚的年味，共推出超過千款年貨商品，涵蓋年菜、生鮮、海產、肉品、零食、南北貨、禮盒、補品、水果、進口洋酒、家電、裝飾、寢具等。同時祭出10大優惠，活動期間開通家樂福錢包，有機會獲得 2022元儲值金或者百萬紅利點數等大獎；線上購物指定品牌年菜年貨商品下單享15倍紅利點數；家樂福會員於1月9日、16日，消費滿額可獲得9折回饋等。
家樂福「福袋」將在農曆新年大年初一2月1日上午10點，於全台量販/超市發送號碼牌開放顧客入場購買，不限家樂福會員都可購買(每人限購一份)，量販店每店限量100份、超市每店限量30份，售價每份198元，商品內容物包含進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，總價值超過500元。
特別的是，購買福袋者即可獲得「福虎生風 虎哩送」刮刮卡一張試手氣，獎項共分為「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等三個分類大獎，光是2獎就狂送住宿券與自由行，而福袋最大獎是台積電股票一張現金獎，共1名。(市價以購買日股價計算)，將由家樂福提供中獎者所刮中對應股票市價的購買金額。