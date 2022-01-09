動力火車攻蛋完售破紀錄　秋興：不要以為我很好騙

華語樂壇經典雙人組合動力火車，日前宣布3月5日將復辦「都是因為愛世界巡迴演唱會」，暌違五年重返台北小巨蛋！繼原定於去年七月演出的兩場共9000張門票一分鐘內火速完售，7日中午12點開賣，再度引來歌迷摩拳擦掌激烈搶票，共12000張門票迅速就宣告售罄一空，打破了兩人出道25年以來的紀錄！
娛樂中心／綜合報導
2022-01-09 01:00:00
顏志琳直呼聽到「完售」兩個字當下心跳加速，尤秋興則不可置信地與工作人員再三確認，睜大眼直喊：「怎麼可能？不要以為『我很好騙』耶！」他表示原先預期是「周殺」，最終售票迎來短時間內便賣光，打趣說：「很驚訝，果然我們是滿紅的。」兩人皆十分期待見到上萬觀眾一起大合唱的畫面。
對歌迷朋友總帶著感恩之情的動力火車接著說：「謝謝大家給我們完售的驚喜，三月就等著我們在小巨蛋裡面用更多驚喜回報你們囉！」此外，近期本土疫情逐漸緊張，他們不忘提醒所有人要更注意防疫工作：「尤其是即將到來的春節，一定要照顧好自己，健康平安才能讓演唱會順利舉行。」
除台北演唱會門票完售，7日晚開售的十組NFT套組亦瞬間秒殺。另外，動力火車演唱會周邊商品將於9日中午12點在FANDORA開放早鳥預購。（編輯：楊穎軒）