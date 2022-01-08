T1／抗議裁判 太陽主帥不滿：蔣淯安是明星球員要保護
上周日臺中太陽和台啤英熊出現T1首名被驅逐出場的球員，今(8)日兩軍同場地再度交手火藥味十足，賽後太陽嚴正抗議裁判吹判有兩套標準，總教練卡米諾斯(Iurgi Caminos)更說，他聽到蔣淯安是明星球員所以裁判要保護他。
記者鍾東穎/臺中報導
2022-01-08 20:55:37
前次對戰，太陽洋將桑尼頭部被肘擊，出肘的英熊朱億宗被罰出場，成為聯盟史上首位因危險動作奪權犯規遭驅逐出場的球員，今天賽前雙方還握手和解，沒想到比賽開打，雙方肢體接觸多，火藥味十足。
賽後，質疑裁判有兩套標準，常做出對太陽球員不利的吹判，還聽到有人說，因為對方主將蔣淯安是明星球員，所以吹判要保護他，「第一次來台灣執教，發現裁判問題，不會放棄要為了我的球員持續抗爭。」
球隊GM汪蔚傑抗議，從上周桑尼頭部被肘擊到今天已經忍受夠久了，回看審視判決還扯畫質不好看不清楚。今天攻下太陽最高25分的何喬登也直呼，今天是我生涯第一次批評裁判尺度問題。
太陽賽前公布洋將吉(Alonzo Gee)的祖母罹癌又確診，緊急返美，但不打算補新洋將，卡米諾斯表示，只看眼前有的球員來調配，不會傷腦筋，儘管今天最終以84:91吞敗，從開季2連勝到3連敗，不會因此影響士氣。