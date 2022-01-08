現身挺顏寬恒 盧秀燕：對手若優秀去中央做肝做胗都可以
在國民黨主席朱立倫促成下，台中市長盧秀燕今晚擔任壓軸嘉賓，為國民黨立委候選人顏寬恒的選前之夜站台，盧秀燕指2年前鄉親選錯了人，讓中二選區空轉。「這次5個候選人只寬恒有建設有經費，執政黨對手如果那麼優秀，讓中央找她去做肝（台語諧音『當官』）做胗都可以。」
記者顏幸如/台中報導
2022-01-08 21:29:23｜2022-01-08 21:34:36
中二立委補選國民黨候選人顏寬恒，今晚在沙鹿保安宮前舉行「人民之夜」造勢大會，吸引上千鄉親參與，台中市長盧秀燕在最後一刻現身，她強調自己自始至終挺顏寬恒，並非在今晚才出現。「他宣佈參選那晚，我就已經在場」。
盧秀燕說，自己當過6屆立委，很清楚鄉親的需求與期待，「台中人一年繳給中央1500億的稅，給台中市政府不到500億，我們給中央那麼多錢，立委要代表台中市去爭取建設，這5個候選人只顏寬恒有建設、有為台中爭取經費。」
盧秀燕強調顏家5代都在海線，「看得到找得到摸得到，這裡都是親戚朋友厝邊頭尾，當選落選都不曾離開。」她挖苦民進黨候選人林靜儀「講得天花亂墜，打電話去立委不在、助理不接電話去上廁所，這樣有用嗎？」
她續批陳柏惟：「上次寬恒沒當選，找到一個被罷免掉的，路不熟，連會勘都要拜託別的委員陪他，鄉親已經浪費２年，難道要繼續空轉嗎？」盧秀燕說，地方意見需要民意代表反映與爭取，而不是去立院護航。她用台語說：「對手若那麼厲害，讓中央找她去做肝做胗都可以。」