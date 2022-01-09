《邪惡與瘋狂》魏河俊偷看李棟旭尿尿 高喊：你長大了！
▲《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》中，魏河俊偷看李棟旭（右）小便。（圖／愛奇藝國際）
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▲《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》中，魏河俊偷看李棟旭（右）小便。（圖／愛奇藝國際）
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-09 11:00:00
韓劇《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》以新穎故事、緊湊節奏和主演們的喜劇表現引發熱議。該劇進入查案白熱化，最新一集中，李棟旭和魏河俊再展爆笑又有愛的兄弟情，魏河俊親密的稱李棟旭為「小悅悅」，他們一起辦案時，意外被關在卡車狹小空間，兩人被迫緊緊相依，魏河俊熱到脫去外衣，李棟旭更忍不住尿意，拿空寶特瓶小解，魏河俊則一直從旁偷看「尿尿秀」，還調侃說：「你長大了呢！」
四位演員李棟旭、魏河俊、韓知㒚與車學沇受訪玩起外語猜單詞遊戲，猜到中文「Bromance」，李棟旭解析選項中「親情」和「愛情」的中文意思，眾人讚嘆連連；韓知㒚則答對最多題，被封為「外語王」，獲得單獨拍縮圖照的福利，但要當眾擺出姿勢讓她直呼壓力大，李棟旭在旁貼心安慰：「妳什麼姿勢都不擺也很美麗，所以不要有負擔。」展現他暖男的一面。 ▲車學沇（左起）、李棟旭、韓知㒚、魏河俊受訪。（圖／愛奇藝國際）
當被問到「我愛你」的印尼語，車學沇曾隨團VIXX到海外表演，胸有成竹的說「這個我知道」，但他立刻答錯出糗，旁人跟著驚慌，幸好第二次就答對，趕緊邊說「我愛你」邊比手指愛心送給印尼粉絲。
魏河俊劇中不斷向韓知㒚表達愛意，天天手寫情書，熱烈追求成功助攻讓兩人破鏡重圓。李棟旭有次將毒品案犯人繩之以法後，送韓知㒚回家，到家門口前，韓知㒚依依不捨開口問：「你要不要進去坐一下？」兩人進房後，過往相處浮上心頭，李棟旭按捺不住，一把抓住韓知㒚霸氣深吻，韓知㒚也意猶未盡，爬到李棟旭身上回應，火辣鏡頭讓觀眾看得跟著心癢癢。《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》每週五、六晚間9點50分在愛奇藝國際站播出。
▲劇中，李棟旭（左）跟韓知㒚舊情復燃。（圖／愛奇藝國際）