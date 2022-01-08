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高金素梅：顏清標不是黑道、民進黨才是

▲國民黨候選人顏寬恒今晚（8日）在沙鹿保安宮前舉行「人民之夜」造勢大會。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.08）
▲國民黨候選人顏寬恒今晚（8日）在沙鹿保安宮前舉行「人民之夜」造勢大會。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.08）

記者顏幸如/台中報導

2022-01-08 21:57:57

中二立委補選明天投票，國民黨候選人顏寬恒今晚（8日）在沙鹿保安宮前舉行「人民之夜」造勢大會，立委高金素梅為顏清標的處境感到不捨，她說顏清標是有情有義的大善人，絕不是黑道，「民進黨才是有組織的黑道。」

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顏寬恒和妹妹顏莉敏於晚間6時自競選總部徒步出發，和地方人士沿途掃街，受到民眾熱情歡迎。與會來賓為顏清標感到不捨，立委高金素梅說她認識顏清標20年了，「只要有人拜託他，就當自己的事情在做、風災時還花錢租直昇機丟下物資，我們原住民感恩在心，這種人絕不是黑道，民進黨才是有組織的黑道。」

台南市議員謝龍介說，這次選舉的對手是整個國家機器，「我們之前一直躲在碉堡裡面，現在海軍陸戰隊要出門了」。他指台灣人的價值觀是怨生不怨死，「總統家500多坪祖墳我們都沒在講，顏寬恒他阿嬤做仙還被攻擊、這口氣吞不下去。」

南投縣立委許淑華則指，林靜儀的家鄉在南投，6年前民進黨政府要求不分區立委認養選區，林靜儀就到南投設一個辦公室，但林明溱縣長說，她從沒為南投爭取任何經費建設，不分區任期結束就屁股拍拍走人，她問大家：「連故鄉都不顧的人，會照顧中二選區嗎？」

立委楊瓊櫻和江啟臣則說，顏寬恒沒連任以來，一直追著他們倆要幫鄉親爭取建設，呼籲民眾讓他回到立法院，讓他繼續為海線鄉親服務。

顏莉敏講到這2個月受到的委屈，忍不住落淚，她說民進黨為了選舉無止盡的秀下限，不只侮辱她的家人長輩，也侮辱了台中人，這樣的政府一定要用選票給他教訓。她呼籲大家回去要全力催票，「一直催到下午4點」。顏寬恒發現妹妹失言，不忘補充說：「今天晚上10點之前都要小心，可以拉票儘量幫忙，明天早一點去投票。」

顏寬恒說過去民進黨在台中市執政4年、台灣基進當選中二立委，讓選區連續6年空轉，很多地方建設都停擺了。他不忘代替顏清標感恩大家，他說：「我父親本來應該在這裡向大家道謝，但現在他身體不舒服，我們希望他儘量把身體養好，從現在開始，拜託大家繼續打拚，迎接明天的勝利。」

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