揪心！南投小六童1家8口擠破屋　手寫信拜託議員助圓夢

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林小妹妹表示，夏天會有蛇跑進房間，讓她相當害怕，她很希望，能和妹妹共有一個房間，也希望四個弟弟們有一間房間，因此向葉仁創求援，拜託他幫忙圓夢。
葉仁創看見林小妹妹的手寫信，頓時感到好揪心，相當心疼，並說這是他接過最小年紀的陳情書，承諾「一定會用盡生命的力量來為妳努力」，並將林小妹妹的陳情書和居住環境放上臉書。他說，據他了解，林爸爸曾申請低收入戶，但因家中有少許祖傳土地因此審核未過，反而社會邊緣戶求助無門。
許多網友跟社福機構健壯，紛紛表達關心之意，也有意襄助一臂之力，不管是出錢出力或出所需建材，葉仁創說，賴清德副總統也透過府內幹部，與我他通電瞭解林小妹妹一家狀況，他能感受到副總統第一時間對她們的心急和不捨，同時間也允諾會持續關懷和協助。
葉仁創表示，他已經要求縣政府府社勞處和他一起在12日上午，到林小妹妹家中訪視會勘，也和台南市政府勞工局聯繫，在訪視完後，將立即啟動賴清德副總統台南市長任內發起組建的做工行善團來初勘討論後續工作。
許多善心人士也希望能捐款出錢助一力，葉仁創則感謝大家的心意，但相關流程他認為要交由專業人員來協助來適當，未來如果有發動募捐，也是要由私部門如某個立案且具公信力的協會組織，或公部門例如公所成立一個專款專戶專用帳號，在評估林小妹妹一家狀況後再來處理。（編輯：林莞茜）