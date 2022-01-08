COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

揪心！南投小六童1家8口擠破屋　手寫信拜託議員助圓夢

▲一名就讀小六的女童，手寫陳信給南投縣議員。（圖／翻攝自葉仁創臉書）
▲一名就讀小六的女童，手寫陳信給南投縣議員。（圖／翻攝自葉仁創臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-01-08 22:54:22

南投縣一名林姓小六生，因一家8口擠在偏僻山區的鐵皮屋內，房間也只有一間，只能睡在地板上，夏天還會有蛇跑進房讓他很害怕，因此手寫陳情信給議員葉仁創，拜託幫他圓可以和妹妹共有一間房間的夢，葉仁創收信後直呼「好揪心」，令人心疼不已，承諾他一定會用盡生命的力量來為女童努力，也有不少朋友、公司跟關懷弱勢的機構也表達贊助意願，已排定12日上午會和縣政府社勞處訪視會勘。

我是廣告 請繼續往下閱讀
南投縣議員葉仁創，日前收到南投縣春風關懷協會轉達的一封手寫陳情信，內容由一名國小六年級的林小妹妹撰寫，並指出，同學的媽媽生2個或3個，而他的媽媽生6個，但他們家只有一間房間，他都只能睡在地板上。

▲林小妹妹一家8口住在南投偏僻山區一間鐵皮屋內。（圖／翻攝自葉仁創臉書）
▲林小妹妹一家8口住在南投偏僻山區一間鐵皮屋內。（圖／翻攝自葉仁創臉書）
林小妹妹表示，夏天會有蛇跑進房間，讓她相當害怕，她很希望，能和妹妹共有一個房間，也希望四個弟弟們有一間房間，因此向葉仁創求援，拜託他幫忙圓夢。

葉仁創看見林小妹妹的手寫信，頓時感到好揪心，相當心疼，並說這是他接過最小年紀的陳情書，承諾「一定會用盡生命的力量來為妳努力」，並將林小妹妹的陳情書和居住環境放上臉書。他說，據他了解，林爸爸曾申請低收入戶，但因家中有少許祖傳土地因此審核未過，反而社會邊緣戶求助無門。

許多網友跟社福機構健壯，紛紛表達關心之意，也有意襄助一臂之力，不管是出錢出力或出所需建材，葉仁創說，賴清德副總統也透過府內幹部，與我他通電瞭解林小妹妹一家狀況，他能感受到副總統第一時間對她們的心急和不捨，同時間也允諾會持續關懷和協助。

葉仁創表示，他已經要求縣政府府社勞處和他一起在12日上午，到林小妹妹家中訪視會勘，也和台南市政府勞工局聯繫，在訪視完後，將立即啟動賴清德副總統台南市長任內發起組建的做工行善團來初勘討論後續工作。

許多善心人士也希望能捐款出錢助一力，葉仁創則感謝大家的心意，但相關流程他認為要交由專業人員來協助來適當，未來如果有發動募捐，也是要由私部門如某個立案且具公信力的協會組織，或公部門例如公所成立一個專款專戶專用帳號，在評估林小妹妹一家狀況後再來處理。（編輯：林莞茜）

▲林小妹妹一家8口擠在鐵皮屋內一間房間，她只能睡在地上，夏天有蛇跑到房間讓他相當害怕。（圖／翻攝自葉仁創臉書）
▲林小妹妹一家8口擠在鐵皮屋內一間房間，她只能睡在地上，夏天有蛇跑到房間讓他相當害怕。（圖／翻攝自葉仁創臉書）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀