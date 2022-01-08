立委趙天麟海線公益路跑 跑友從湖內到茄萣踩線科技廊道
「大高雄38區公益慢跑 一起3.0!」2022元旦首站從都會區啟動，發起人、立委趙天麟偕千名跑友今(8)日前進到以水產聞名的湖內及茄萣區，同時也踩線即將成形的南台灣科技廊道。趙天麟指出，這條從台南科學園區、路竹園區到高雄楠梓區的科技廊道將帶動高雄的產業轉型及經濟更繁榮。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-08 23:46:39
「大高雄38區公益慢跑 一起3.0!」於去年武漢肺炎疫情趨緩後恢復，趙天麟帶領跑友從都會到偏鄉再挺進海線區。今天從湖內月眉慈濟宮出發，跑友乘風北行，沿路透露出漁村的經濟主力。數百名跑友中還有視障者的參與，沿路涼風拂面還有美麗的風光，6.4公里的跑程終點在茄萣區萬福宮。
趙天麟指出，跑友用雙腳體會高雄市38個行政區的人文風情，同時也是踩線南台灣將成形的科技廊道，這條從台南科學園區、路竹園區到高雄楠梓區的科技廊道將帶動高雄的產業轉型及經濟更繁榮。
趙天麟也指出，市長陳其邁兩年拚四年，招商迎來台積電，捷運工程也快馬加鞭，紅線捷運北延線因應岡山本洲工業區、路竹科學園區科技產業的投資及蓬勃發展，捷運紅線從岡山、路竹建到湖內區， 未來還要串聯台南市，便利兩直轄市的交通。他特別讚許二仁溪的整治成果，從過去曾是重度污染的河川蛻變成為有多樣生態的棲息地，彈塗魚及招潮蟹還吸引大量的候鳥，已成了假日生態觀光的重要據點，感謝NGO團體的參與和付出。