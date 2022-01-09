曾為原爆受害者　美輪明宏「正能量」成元祖開運桌布人物

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美輪明宏有一次看電影時，被加賀美一郎的男童高音深深吸引，開始學習鋼琴及聲樂，並在15歲那年考入國立音樂高等學校（現：國立音樂大學附屬高中），前往東京居住唸書，但就讀不到一年，因為與父親斷絕關係，無力繳付學費而中途退學，美輪明宏也因此流落新宿街頭，他只能到處打工，曾經還窮到只能露宿車站。
美輪明宏在17歲那年，看到銀座一間茶室「銀巴里」正在招募可唱香頌的年青男性，逐應徵並得到錄用，正式成為了該茶室的歌手。雖然茶室採取不公開歌手國籍、性別、年齡的方式進行演唱，但美輪明宏仍憑藉的高超唱功及俊俏外表，獲得了廣大關注，並且吸引了一批文化人，除有三島由紀夫特地朝聖，就連吉行淳之介、野坂昭如、大江健三郎等作家捧場。
1957年那年，美輪明宏翻唱了法國歌手查爾斯．阿茲納弗的歌曲《Méqué méqué》，將其改成日語歌詞演唱，且換上中性服裝打扮。他驚為天人的演出，讓傳媒爭相報導，還稱他為「神武以來的美少年」，意即絕世美少年。三島由紀夫也讚賞他為「來自天上間的美」。同年他參與演出電影《暖流》，正式進軍演藝圈。
在保守的1960年代，美輪明宏毫不隱瞞自己的性向，向週刊雜誌公開出櫃，雖然也因此人氣急速下滑，但美輪明宏仍不氣餒，在逆風謾罵當中，開始作詞作曲，並透過創作為社會底層發聲，其中尤以《苦力女之歌》最為知名，該歌曲過去因為歌詞被認為有歧視底層勞動者的嫌疑長期被禁唱，實際上該歌曲為美輪明宏紀念友人的媽媽而做，正是歌頌底層土方工人的歌曲。
外傳美輪明宏曾與三島由紀夫曾有一段情。當年三島由紀夫積極追求美輪明宏卻遭到拒絕，讓三島由紀夫虧說「這孩子一點都不可愛。」美輪卻回答「但我漂亮，所以不可愛也沒關係」。三島由紀夫對美輪明宏用情極深，不但操刀《黑蜥蜴》劇本，指定美輪明宏擔任女主角，三島由紀夫還接下沒有台詞的角色，只為與美輪演吻戲。但三島由紀夫後期因投身政治運動，因理念不受支持，於1970年切腹自殺，但他在離世前，先去看了美輪明宏的表演之後，送上一大束紅玫瑰才離去。
美輪明宏在70年代後期至80年代曾因慢性支氣管炎所苦，不得不減少工作，但他仍持續在歌謠界發光發熱。2012年他以77歲高齡出戰《NHK紅白歌合戰》，創下紅白史上最年長的初次出場紀錄，也創造了出道61年才參加紅白的記錄，2013、2014、2015年也都有站上紅白舞台，2015年更成位首位年過80歲出席紅白的歌手。除了歌手以及演員事業之外，美輪明宏曾為NHK晨間劇《花子與安妮》擔任旁白，並且替吉卜力動畫《魔法公主》「莫娜」、《霍爾的移動城堡》荒野女巫配音。
不過美輪明宏從10歲開始就一直受到原爆後遺症所苦，在邁入高齡後健康更是每況愈下，2009年因舞台劇意外右手腕骨折，2019年秋天又因輕微腦中風而住院，舞台演出也因此暫停。但他對此並不怨嘆，先前曾在訪談當中曾稱老化是為人生作結算的好機會，讓你可以思考自己是為了什麼而活、還有什麼能做的？讓人生下半場不會只有吃飽睡、睡飽吃，多個機會讓自己多方嘗試！
過去美輪明宏曾把頭髮染紫，全身裝扮也換成紫色，而被大眾譏諷「銀座出現了一個紫色的妖怪」。但即使到現在已經86歲，他仍忠於自我，最近更是頂著一頭金色假髮，化著濃妝、穿上女裝。即使一路走來，美輪明宏碰上不少低潮，但他將這些人生歷練化為養分，更表示若有來世，他還是要做美輪明宏，「我相信我是獨一無二的。」
而美輪明宏的堅韌與自信帶給許多人勇氣，讓不少年輕族群以他為偶像，不但搜集了美輪明宏的各大金句，還將手機畫面換上他的照片，藉此激勵自己，久而久之便有了「換上美輪明宏照片就能帶來好運」的都市傳說，讓美輪明宏成為「元祖級手機畫面藝人」。