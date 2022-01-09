趕2天採檢8千多人！王必勝深夜曝心聲 認有「急迫性」
桃園機場群聚案持續延燒，目前共揪出14例相關本土個案，醫福會執行長王必勝今（9）日凌晨發文表示，桃機一線人員全面普篩PCR的任務有急迫性，預計今天晚上要完成8000多人檢驗，將兵分三路，由3所醫院分別負責，釐清是否還有已經存在的確診者。
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 06:43:17｜2022-01-09 06:45:31
王必勝直言，桃機一線人員全面普篩PCR的任務有急迫性，交辦下來當天馬上開始，到今天晚間晚要完成8000多人檢驗；桃機的單位非常多，班別也很複雜，感謝員工積極的配合，也謝謝聯新醫院的幫忙。
王必勝指出，今天將兵分三路，由聯新、部桃、敏盛分別負責，希望順利完成檢驗，釐清是否還有已經存在的確診者。
王必勝說，週六晚上與指揮中心專家小組召集人張上淳討論完，馬上回到桃機的行李轉盤現場再看看廁所及工作人員動線，看能否找出蛛絲馬跡，判斷感染相關狀況。
王必勝也說，「看到熟悉的7、8號行李轉盤還蠻感慨的，以前到這裡都是出國回來，從沒想過會在這裡有任務……。」
另外，中央流行疫情指揮中心8日下午記者會公布2本土案例，正是7日晚的確診個案，其中1人為保全、另1人則是防疫計程車司機，晚上再傳出1例北市有一名防疫計程車司機篩檢陽性，指揮中心隨後也證實，詳細情形將於9日記者會統一說明。（編輯：孫唯容）
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