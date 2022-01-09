本土疫情升溫！嘉市府籲有「桃園旅遊史」　可公費採檢

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市府也提出呼籲，近日內有桃園旅遊史且有發燒等症狀者，請儘快至衛生福利部嘉義醫院、台中榮民總醫院嘉義分院、聖馬爾定醫院、陽明醫院等指定社區採檢院所公費採檢，共同防治疫情擴散。
另外，市府建議自即日起，外出全程配戴口罩，除有飲食需求得免戴口罩外，均須戴上口罩，例如拍照時也要戴口罩等。
嘉義市衛生局表示，嘉義市第1劑疫苗涵蓋率超過9成、第2劑逾8成，除鼓勵市民持續第2劑施打外，對於第3劑追加劑部分，已接種2劑COVID-19疫苗滿12週以上民眾，可直接前往嘉義市58家COVID-19疫苗合約院所預約接種，衛生局官網可查詢疫苗合約院所。
另外，欣升診所、許永福診所、葉弘貴小兒科診所、大心診所、華陽診所、愛兒診所、黃思超小兒科診所、欣愛診所等8家診所提供AZ、莫德納、BNT、高端等疫苗，民眾可於看診時間隨到隨打。（編輯：黃世雅）1110108
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。