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17歲兒子逃離醫院失蹤！1天後女星崩潰收輕生噩耗

▲辛妮歐康諾的17歲兒子輕生身亡。（圖／翻攝辛妮歐康諾臉書）
▲辛妮歐康諾的17歲兒子輕生身亡。（圖／翻攝辛妮歐康諾臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-01-09 10:38:28

55歲的愛爾蘭女歌手辛妮歐康諾（Sinéad O'Connor），以反傳統的行為與有爭議性的觀點為人所知，有過4段婚姻的她，育有4名子女，而她突然在6日發文提到17歲兒子Shane Lowry失蹤，沒想到隔天警方就搜查到了兒子的屍體，讓她悲痛不已。

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辛妮歐康諾於6日時在私人推特發文，貼出兒子的照片焦急表示：「這不好笑，你把我嚇壞了。」同時向兒子喊話：「你的生命很寶貴，沒有你，我的世界就會崩潰，你就是我的心臟，請不要阻止它跳動，請不要傷害自己。去警察局，讓我們送你去醫院。」她也質疑醫院管理疏失：「一個在塔拉特醫院林恩病房，接受自殺觀察的17歲年輕人怎麼會失踪？」

▲辛妮歐康諾的17歲兒子輕生身亡。（圖／翻攝辛妮歐康諾推特）
▲辛妮歐康諾在社群媒體上發文透露17歲兒子失蹤。（圖／翻攝辛妮歐康諾推特）
警方收到報案後展開搜索，隔天就在威克洛布雷地區尋獲沙恩屍體，經紀公司也向外界證實噩耗，辛妮歐康諾得知後悲傷不已，痛心表示：「我美麗的兒子，Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor，我生命中的光，今天決定結束他在世上的掙扎，現在與上帝在一起，願他安息，願沒有人效法他的作法。我的寶貝，我真的很愛你。」

▲辛妮歐康諾的17歲兒子輕生身亡。（圖／翻攝辛妮歐康諾推特）
▲辛妮歐康諾證實17歲兒子已身亡。（圖／翻攝辛妮歐康諾推特）

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