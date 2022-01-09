裝潢糾紛都從這裡開始！消保官：這樣做絕對變冤大頭

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住保會指出，由屋主提供的現場照片可看出，整個裝潢案中多處瑕疵，例如油漆工法粗糙、系統櫃螺斯裝釘歪斜導致塑膠貼皮撬開或出釘，使用區域沒有做好保護措施造成房屋的損害，其中更離譜的是，天花板角材間距未依標準導致角材接觸開縫，且沒有施作木吊筋或T型吊桿，導致天花板隨時有塌陷的危機，甚至可能危及日後使用者生命。種種離譜的問題導致投訴屋主一家遲遲無法入住新房。
在整個案子進入調處前，屋主已多次知會承攬人，並給予修補瑕疵的機會，但問題始終無法獲得解決，無奈之下才希望可透過公正第三方協助，希望能終止契約設置停損點，屋主甚至退讓到不需承攬人負擔後續修繕費用，只希望能好聚好散求圓滿，不想對簿公堂。沒想到屋主的善意竟然還被反咬一口，承攬人堅持自己有依照合約做事，所有瑕疵都有加以修繕，工程已完工屋主卻拖延付款，「我們有簽契約，全部依照契約走就對了，把尾款付清，不然就走法院！」
該案件調處委員表示，雙方有書面契約自是保障各方權益好方法，但承攬人交付工作物應依照約定品質，而非偷工減料施作就認為已經完工，天花板與系統櫃的瑕疵屬重大瑕疵，光是這部分求償費用遠超過尾款的金額，「屋主願意退一步息事寧人，承攬人算是賺到了，可惜雙方難達成共識，最終調處不成立，只能上法院解決了。」
住保會創會理事長吳翃毅表示，這個案例屋主犯下最大的錯誤，就是以口頭方式委由買方代為協助處理，沒有紙本書面委託書，這種方式很不妥當，因沒有明確的設計圖就沒有正在的單位數量估價單。
吳翃毅建議，屋主若發現裝修工程與約定的內容有不符合的狀況，先與承攬人先行溝通，若雙方因情緒化無善意協商，趕快申請第三方調解，可避免因資訊不對稱而造成更大的損失，不僅能提供雙方得以調處磋商、和解，更可發揮減少不必要訴訟的機能；至於瑕疵部份，屋主必須要在保固期間以書面提供給承攬人作為修補依據，如果承攬人不願妥善修補，或沒有能力修補，屋主可主張瑕疵擔保，過了保固期就很難再主張相關損害賠償。
行政院消保處消保官王德明建議，裝潢切忌口頭約定，一定要以文書書面記錄，消費者可依照行政院官網上的《建築物室內裝修—工程承攬契約書範本》，事先訂好較為完善的契約，至少要標示清楚各項目完成時間、使用的材質品牌、各項目花費金額等等要素，「最好事先把醜話說清楚，以避免裝潢期間所引發的各種糾紛；若是真的不幸遇到消費糾紛，先進行相關蒐證，保存足夠證據後，可至各地方的消保處進行申訴。」