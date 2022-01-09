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林昶佐罷免案門檻58756票　鍾小平預估投票率破5成

▲國民黨台北市議員鍾小平預估林昶佐罷免案投票率破5成。（資料照／記者丁上程攝）
▲國民黨台北市議員鍾小平預估林昶佐罷免案投票率破5成。（資料照／記者丁上程攝）

記者羅婉庭／台北報導

2022-01-09 10:40:19｜2022-01-09 11:20:49

台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案於今天（9）日進行投票，投票時間預計從上午8點開始至下午4點。根據台北市選委會統計，罷免通過須符合有效同意罷免票多於不同意票數，通過門檻為5萬8756票。

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罷免方之一鍾小平於上午投票後表示，今天天氣很好，投票率應該會比公投高，他預估超過5成，實際看民眾投票很踴躍，因此他對於罷免結果審慎樂觀，自己心情也很平靜；若以大我心態來看，是罷免掉最差的立委，若以小我心態則是帶回國民黨的禮物，伴手禮是23.5萬公民，因為萬華中正是他的娘家，同時，他也感謝國民黨主席朱立倫的同舟專案，讓他能夠回到國民黨。

根據選委會公告，林昶佐罷免案選舉人數總計23萬5024人，罷免門檻為5萬8756票。選委會表示，投票要攜帶「投票三寶」：身分證、投票通知單、印章，並提醒由於此次改在週日投票，中正區有9個，萬華區8個合計17個投開票所進行局部調整。

根據中選會資料，罷昶發起人鄭大平列舉之罷免理由，包括一、林昶佐在立法院投票反對公開《3+11會議紀錄》，不顧萬華選民追求疫情破口真相的民意，配合民進黨黨團掩蓋黑箱決策。二、林昶佐在立法院投票反對修正《學校衛生法》，反對禁止使用含乙型受體素（瘦肉精）、基因改造生鮮及加工食材進入校園。讓瘦肉精進入校園、學生吃萊豬，影響學生健康。

三、林昶佐擔任228基金會董事期間，15次會議僅出席一次，讓受害者家屬蒙羞。四、林昶佐身為立法委員應為中正萬華民眾喉舌、監督預算，卻討好執政黨，迎接衛福部長陳時中下車，立法委員的監督立場與尊嚴蕩然無存。五、林昶佐公開高喊台獨，身為中華民國立法委員無視國家主權及憲法。

對此，被罷免人林昶佐答辯如下：支持3+11真相，並未反對調查、隱匿真相；校園供膳一律本土豬，並未讓學生吃萊豬；致力追求228真相，不重視受害者家屬的指控並非事實；嚴格監督預算、確實把關施政，未監督預算放棄立場並非事實。以及堅決捍衛國家主權，無視國家主權非事實；防疫紓困、振興萬華最積極；國會問政第一，獲公民監督國會聯盟肯定；在地建設最用心。

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