巷仔內／M型社會的相對剝奪感　再次擊潰顏家

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3個月前的中二立委罷免案，陳柏惟是唯一主角；3個月後的立委補選，主角仍僅顏寬恒一人。儘管幾次民調顯示，選民對林靜儀好感度一直是顏寬恒2倍，但林靜儀倉促被徵召，能打開的知名度有限，加上醫生形象雖理性正面，和一般百姓仍有距離。部份民進黨要角來輔選時，甚至私下抱怨「時間已這麼急迫，為什麼還要推她？」因此，催化在地人對顏家的惡感、成功策動年輕人回鄉投票，成了此役致勝關鍵。
一位地方人士說，顏家紅白攤跑得勤、對地方建設或相關經費，幾乎不分黨派有求必應，人情票一向穩固，選戰打法以傳統固樁、溫情訴求為主，以往十拿九穩，直到2年前顏寬恒敗給基進黨的小蝦米陳柏惟，第一次輸得莫名其妙，但部份幹部報喜不報憂，解釋成總統大選連帶效應，絲毫不提當初力挺韓國瑜選總統，已流失多少中間選票。
補選一開始，顏家喊出「土地的主人」口號想突顯林靜儀空降身份，料敵於先的民進黨，端出早已備妥的資料，以105號碼頭案、家族豪宅侵占國有地案、捷運路線修改、清泉崗重劃區案等海陸空爭議全面轟炸。加上顏家在地方結下的梁子不少，這些宿敵難得找到報仇機會，頻上政論節目爆料，比名嘴更接地氣引共鳴，先牢牢鎖住深綠族群，漸漸外溢至中間選民。
其中以「土地不正義」最讓選民有感。地方人士說，大家都知道顏家很有錢，但致富之道一向僅限傳聞，「這次被民進黨爆出來，大家算開了眼界」，沒分到羹的部份樁腳，表面熱情、背地應付了事，甚至抱怨「這麼多年，有恩情也該還完」。
地方人士說，顏家處理違建爭議的態度，不僅大輸被爆豪華農舍的蘇嘉全，連賣掉房子的韓國瑜都不及。「每次都講『一切按照法律程序處理』，選民反感至極，尤其是存不到錢、買不起房的年輕人，相對剝奪感極重，連親藍選民都挺不下去，只能放棄投票。」
近幾日的柯媽拜廟巧遇、顏清標住院事件則是雙面刃，地方人士分析，這兩個事件「拉得到老人票、會氣走年輕票」，他認為依顏家經驗，出險棋之前一定評估過得失，但也透露顏家老輩選戰經驗值側重地方性、空軍年輕不熟悉地方特性，各唱各的調，吃敗仗並不意外。
地方人士認為，若讓陳柏惟把這任立委當完，以顏家在地方深耕的實力，有7成把握拿回這席，卻因一念之差，把地方選戰打成總統規格，讓民進黨撿到槍，以致家族黑料被翻盡，2年後捲土重來難度增高，短期內更別想進軍市長寶座，未來須重新整隊，力保顏莉敏及黑派議員席次。
此役扮演關鍵角色的基進黨，2年前在中二搶下立委唯一席次，陳柏惟就任後透過服務處培養年輕人，台中已成基進在高雄之外的最大分舵，基進黨未來勢必投入中二及週邊市議員選舉。但民進黨台中市黨部已卡好位、提前公佈各區提名人數，此番勝選後，大綠和小綠的地盤之爭亦將登場。