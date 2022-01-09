李靚蕾「男性密友」揭底　恬妞當年帶著她嫁萬梓良

王力宏婚變風向大逆轉，前妻李靚蕾挨批小作文漏洞百出，還有網友翻出她緊貼「男性密友」親密自拍，認為她不檢點，不過此事其實是一個大烏龍，李靚蕾這位長相清秀、貌似男性的友人，其實是63歲資深女星恬妞的女兒朱宇豐（原名朱曉彤），只是出櫃已久、打扮較為中性，才被誤會和李靚蕾關係匪淺。





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▲李靚蕾親密合照的朱宇豐，被誤會是男性。（圖 / 翻攝朱宇豐IG）

恬妞（原名朱凱莉）曾有兩段婚姻，都以分手結尾，當年她年僅20歲就以《蒂蒂日記》獲得金馬獎最佳女主角，演藝事業相當火紅，經由朋友介紹印尼富商葉聰豪，對方熱烈追求之下，1984年結婚嫁到印尼，事後才發現被騙婚，對方其實早有妻室，生下女兒之後，葉聰豪依舊在外結交新歡，她憤而離婚返港，女兒改從母姓為朱曉彤。





恬妞和萬梓良因拍電影結緣，1992年舉辦盛大婚禮，踏入第二段婚姻，年僅7歲的朱曉彤還扮演小花僮，穿著白色禮服，跟著媽媽風光出嫁，不過婚姻僅維持4年就告吹，恬妞事後坦承是為了讓孩子有爸爸，才會急著結婚。理解媽媽苦衷，年僅10歲多的朱曉彤，懂事地對恬妞說：「媽媽，其實我不需要爸爸，有你已經足夠。」這句貼心話讓她決定恢單，享受一個人的生活。





▲朱宇豐（右）和媽媽恬妞（左）母女關係深厚，長年以來相依為命。（圖 / 翻攝朱宇豐IG）

爲了保護情路上受傷的媽媽，朱曉彤趨向熱愛中性打扮，並索性改名為朱宇豐，跟演出《步步驚心》的中國女演員葉青出雙入對，疑似展開同居生活，恬妞也表明不介意女兒性向，「我不會排斥，性向是每個人天生註定的，沒有規定一定要怎麼樣，兩人可以互相珍惜對方就好了。」





目前36歲的朱宇豐，在瑞士就讀餐飲管理科系畢業後，在北京開設義大利餐廳，事業有成，IG上都是旅遊、美食、雪茄和紅酒的美照，生活非常愜意，也常見和恬妞的合影，母女感情深厚。據《東方新地》報導，恬妞默許女兒的戀情，私下和葉青見過面，覺得多了個女兒沒什麼不好。



