中二立委補選情勢緊張　上午投票率36%

中二立委選舉今（9日）登場，台中市上午雖稍有寒意但陽光普照。顏家服務處周邊區域的埔子里、三鹿里投開票所，早上8點不到就有民眾一早出門，在投開所前排成長龍。民進黨則發動監票部隊，陸續回報各投開票所的異常狀況。根據估計，上午投票率已達36%，整體投票率可望破5成。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-09 12:43:49｜2022-01-09 14:05:40
民進黨支持者指出，沙鹿區公明里第64號投開票所，傳出有人招呼投票的民眾泡茶聊天，投票所外有人比5號打招呼，疑似有拉票之嫌。烏日某活動中心則有一部黑色轎車出入多次，里長還對駕駛說「辛苦了」，被懷疑是載人來投票。
警方發現霧峰國小外有人持手機攝錄投票情形，雖地點在校園外且超出30公尺甚遠，但為免生出事端，仍予以勸離。林靜儀競選總部則指出，烏日九德國小還有「咖啡杯攝影機」；另外在瑞豐國小、大肚活動中心、北勢里活動中心，則疑似出現接送車輛，龍井區龍山國小投開票所，有男子疑似手握計數器，都已通知警方到場處理。
依台中市選委會公佈資中二選區補選各行政區選舉人人數，依序是沙鹿區73,747人、龍井區62,196人、烏日區61,395人、霧峰區53,253人、大肚區45,394人，總選舉人數為295,985人。中市選委會預估，下午6：30至7：00之間可完成開票工作。