西安出現「超級傳播者」1傳43人 專家認：他排毒能力強
中國西安從去年12月9日出現1例本土確診病例開始，至今一個月，當局宣布封城控管至今亂象頻頻。日前陝西省衛健委更指出，西安市有名「1傳43」的超級傳播者，在過去幾天造成多人確診，其中在6日當天更有32例確診案例是該名超級傳播者的密切接觸者。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-09 11:51:22
根據陝西省衛健委發布的數據，從1月4日到1月7日間，陸續傳出有35例、63例、57例、46例本土確診病例，在2日及3日時更是單日均超過90例，且3日以來的確診病例都集中在西安市；其中有43例確診病例，是1月4日發布的同一確診病例的密切接觸者，也就是說西安市出現了1傳43的超級傳播者。
世界衛生組織定義「超級傳播者」為將病毒傳染給10人以上的病人，超級傳播者被發現的時候多數處於感染早期，排毒能力較強。西安市疾控中心主任陳保忠指出，根據病毒測序結果，西安本輪疫情來源為12月4日巴基斯坦航班輸入的Delta病毒株，據實驗室檢測發現，此Delta病毒株的CT值非常低，而CT值數值越低，代表這個病人的病毒載量越高，傳播的風險也越大。
過去中國不少省份都出現過超級傳播或者超級傳播者，專家表示，面對超級傳播者的防控經驗，想要控制人群傳播重點在於社區防控，而社區防控的關鍵就是做好個人防護，減少群聚活動，保持社交距離，養成戴口罩、勤洗手等衛生習慣。
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