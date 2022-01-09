王力宏3子女「被霸淩」　表叔李建復心疼：他們能逃到哪

王力宏返台後居家隔離，21天時間期滿，傳出將與前妻李靚蕾見面，期盼見到3名子女。表叔李建復曾以成語「曾參殺人」為他抱不平，7日挺身再度發言，表示心疼王力宏的子女，被捲入婚變風波，呼籲外界「中國人應該是善良而有同理心的，請留給你我的下一代一些溫暖的空間」。





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▲李建復（左起）、李友珊、王力宏重新演繹〈龍的傳人-肆拾年〉。（圖／海蝶音樂） ​

▲李建復7日再度發聲，表態心疼王力宏3子女。（圖 / 翻攝李建復微博）

王力宏的表叔李建復是民歌手，唱紅兩岸知名歌曲《龍的傳人》，是當年提拔王力宏進歌壇的幕後推手。他2日在微博貼出一則《戰國策》的「曾參殺人」寓言，表態為表姪王力宏叫屈，感嘆流言可畏，謊話被反覆流傳，連親生母親都會誤信兒子殺人，選擇跳牆離去，影射王力宏事件眾口鑠金，謠言以訛傳訛，反而混淆了真相，立刻引發熱議。





李建復7日再度發文，感嘆曾參的母親因為不堪流言，可以跳牆而逃。但現在處於先進的社會，「他們的小孩生活在現在的網路世界，他們能逃到哪裡去？捕風捉影的流言批評謾罵，對無辜的小孩都是一輩子的霸淩」，相當心疼王力宏的3名兒女。





▲李靚蕾（左）幫王力宏產下2女1子。（圖／王力宏IG）

李建復期盼大家關心明星私事，能帶點善良與同理心，留給下一代溫暖空間。不過網友則是督促他幫忙王力宏爭取扶養權，「西村根本不愛孩子，打著愛孩子的名義做著傷害孩子的事，孩子只是她訛錢和道德綁架的武器罷了」、「支援力宏採取法律手段來維護自己和孩子的合法利益！不要因為一時的心慈手軟，讓自己的後半生繼續生活在勒索威脅裡」、「毀了自己孩子的，不就是那個口口聲聲說為了自己孩子的母親嗎？」



