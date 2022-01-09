惡搞？外送點燙青菜吃到整坨土 消保官：外送員恐有刑責
有網友在《爆料公社》PO文表示，叫了外送平台送來燙青菜，第一次遇到燙青菜一坨土，嚇到「以後不敢叫外送了！」網友分析，這種狀況應該是外送員不爽店家「惡搞」的。這件事情目前雖然還沒有釐清責任，但行政院消保處消保官認為，若是外送員放入餐點中的泥土有危害人體，恐怕將面臨刑事責任。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-09 12:28:19
一名女子在《爆料公社》貼出抱怨文，強調：「這家外送平台叫了20幾次，而且還百大裡面的，第一次遇到燙青菜整陀（坨）土！吃到整嘴都土，店長還說他們菜都有洗乾淨？事實擺在眼前，我也說不是討錢不用賠，但是裡面員工未免太誇張了，以後不敢叫外送了。」
很多網友看到照片後幫忙辦案，有人笑說：「這是川燙青菜，不是那蛤蠣說裡面含沙煮熟才會打開，不太可能川燙後還一坨土整坨黏在上面。」也有人認為：「九成九外送員不爽店家在惡搞的」、「這明顯是故意的！菜沒洗也不會是這樣，外送員惡搞的機率很高！」
對此，行政院消保處消保官王德明認為，消費者如遇到相關情形，可先向外送平台公司進行申訴，並要求店家進行賠償；倘若外送員加入的泥土有毒性，並有危害人體情形，可能涉及過失傷害或是故意傷害罪，恐怕將會面臨刑事訴松。